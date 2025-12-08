Antena 3 LogoAntena3
Revive la entrevista completa a Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero

Los actores han sido los protagonistas de una noche marcada por las risas, la buena sintonía y las confesiones.

Salva Reina y Alejo Sauras han llegado juntos a El Hormiguero para regalar una noche marcada por risas, anécdotas y una complicidad que traspasa la pantalla. Su naturalidad ha hecho que el público conecte con ellos desde el primer instante.

Lo primero que ha querido saber Pablo Motos ha sido cómo llevó Alejo ser portada del Men's Health. El invitado ha contado los increíble sacrificios que tuvo que hacer y ha hecho una profunda reflexión sobre lo importante que es el deporte para él.

"Estar en forma es muy bueno para la cabeza": la profunda reflexión de Alejo Sauras sobre el deporte

Tras esto, Salva ha desvelado cómo una de sus manías más extrañas estuvo a punto de costarle caro. Según ha dicho, siempre lleva confeti en el bolsillo y, durante un control de la Guardia Civil, decidió tirarlo.

