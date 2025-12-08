¿Qué es un golpe de mar como el de Tenerife y por qué se producen?

Este domingo conocíamos la noticia de que tres personas perdían la vida tras ser arrastrados por el oleaje en Tenerife, concretamente en la piscina natural de la zona de los Gigantes. Los fallecidos eran un hombre de 35 años, una mujer de 55 y un hombre cuya edad no ha sido desvelada. Y en la mañana de este lunes se ha confirmado una cuarta víctima mortal, se trata de una mujer que fue reanimada en la tarde de este domingo y trasladada al hospital, pero que finalmente no pudo superar los efectos de la parada y fallecía en las últimas horas.

¿Qué es lo que pasó realmente en Tenerife?

Se define como golpe de mar a "la alteración del mar ocasionado por la agitación violenta de las aguas por cualquier causa súbita e imprevista". Hay dos tipos de golpe de mar, por un lado puede ser una ola de menor tamaño, conocida como "maretazo", y por otro, puede ser una ola violenta, conocida como "grupada", que es capaz de arrastrar personas e inundar paseos marítimos. Estos golpes de mar pueden ocurrir en playas incluso lejos de la arena, como en muelles, piscinas naturales, acantilados o rocas, donde la gente puede estar desprevenida, que es lo que ocurrió en la tarde de este domingo en Tenerife.

¿Por qué se produce?

Las olas pueden provocar un golpe de mar que puede haber sido originado por rachas fuertes de viento, que soplan sobre una masa extensa de agua transfiriendo energía al mar, y generando colas que se acumulan y crecen. Si el viento persiste largo tiempo, las olas pueden alcanzar gran altura.

Además, los golpes de mar también pueden haber sido provocados por borrascas lejanas que viajan kilómetros hasta llegar a la costa, con periodos largos y gran energía, incluso en días de sol y poco viento.

En lugares como las piscinas naturales de los Gigantes, en Tenerife, lugar donde fallecieron las cuatro víctimas, son espacios con plataformas volcánicas lisas y una barimetría que asciende de golpe, una ola de altura moderada pero con periodos largos, podría convertirse en un riesgo extremo y arrastrar a personas en cuestión de segundos.

Los golpes de mar, más comunes al final del otoño

El final del otoño y el invierno son los periodos en los que Tenerife recibe con más frecuencia golpes de mar, en especial en sectores como Buenavista, Los Gigantes o áreas de Garahico, lugares donde la combinación de orientación, el periodo de las olas y la marea, pueden transformar un enclave aparentemente tranquilo, en un escenario de alto riesgo en cuestión de segundos. Además, una vez en el agua, las corrientes, los golpes contra las rocas o el propio oleaje, pueden dificultar la supervivencia de las víctimas, sobre todo si la persona no es nadadora o hay rocas en el fondo del mar.

Tenerife estaba en prealerta

Tras lo ocurrido, las autoridades han informado que la zona de las piscinas estaba vallada, ya que Canarias se encontraba en prealerta por fenómenos costeros desde el viernes, con olas que podrían alcanzar los 5 metros del altura. El Gobierno de Canarias insiste a la ciudadanía en la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas, para evitar riesgos en el mar.

Un caso similar en noviembre

Tenerife vivió un caso similar hace apenas un mes, el 8 de noviembre, cuando tres personas perdían la vida por golpes de mar, y 15 resultaban heridas.

