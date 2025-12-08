Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Juega con este reto

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?

Sólo uno de cada diez encuestados ha conseguido deducir cuál es la letra que falta en esta lista.

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?

Publicidad

Trivial

Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 10%

Alberto Mendo
Publicado:

Para entrar en el selecto club del 10% que resuelve esta pregunta de El 1%, tendrás que demostrar tus dotes de deducción. A esta serie de letras le falta sólo una para quedar completa. ¿Logras averiguar cuál es? ¡Ponte a prueba!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?

Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?

Leche frita de café, un postre típico de Semana Santa con el toque especial de Karlos Arguiñano

Triunfa esta Navidad con los 10 postres más fáciles de Arguiñano: rápidos, sencillos y baratos

Cerrajeros

El negocio de los cerrajeros, ¿un abuso?: "Me cobraron 1.125 euros por abrirme la puerta de urgencia"

Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Salva Reina y Alejo Sauras

Ordenatriz
Limpieza

Trucos para limpiar el árbol de Navidad y los adornos fácilmente antes de ponerlos

El abrazo entre los cuatro coaches
Mejores Momentos |

La gran amistad de los coaches en el backstage: "Nos queremos un montón"

La Voz ha creado un inseparable grupo de amigos, los cuatro coaches se han dedicado palabras muy bonitas ante las cámaras.

El último Llego y canto de la edición llega a La Voz en una noche clave para los coaches
Mejores momentos

La conexión de los coaches durante sus increíbles actuaciones: “Hay mucho respeto, admiración y cariño”

Durante esta edición, los cuatro coaches han demostrado tener muy buen rollo y complicidad entre ellos.

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

Juan del Val y Nuria Roca revelan en qué se han gastado ya el dinero del Premio Planeta

Juan, concursante de La ruleta de la suerte noche

Casi 50.000 euros se han repartido los tres concursantes de La ruleta noche

Bertín Osborne

Bertín Osborne y Gabriela Guillén firman la paz: así ha sido el conflicto por su hijo que han arrastrado durante dos años

Publicidad