Juega con este reto
Sólo el 10% acierta esta pregunta de El 1%: ¿completarás esta enigmática serie de letras?
Sólo uno de cada diez encuestados ha conseguido deducir cuál es la letra que falta en esta lista.
Publicidad
Trivial
Tu lógica, a prueba con El 1%: la pregunta del 10%
Para entrar en el selecto club del 10% que resuelve esta pregunta de El 1%, tendrás que demostrar tus dotes de deducción. A esta serie de letras le falta sólo una para quedar completa. ¿Logras averiguar cuál es? ¡Ponte a prueba!
Publicidad