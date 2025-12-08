"Estar en forma es muy bueno para la cabeza": la profunda reflexión de Alejo Sauras sobre el deporte

La dupla formada por Salva Reina y AlejoSauras ha irrumpido en El Hormiguero con una energía contagiosa. Ambos han mostrado una gran sintonía, mezclando bromas, historias personales y un talento natural para conectar con todos en el plató.

En esta ocasión, Pablo Motos no que querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Alejo por su portada del Men's Health. El actor ha desvelado el increíble sacrificio que hizo encabezar la revista antes de dejar una profunda reflexión sobre el deporte.

Según ha dicho, comenzó a practicarlo hace mucho años y ha asegurado que le ha hecho mucho bien a nivel psicológico. "Estar en forma es muy bueno para la cabeza", ha concluido el invitado. ¡Imperdible!