Ryanair dobló el precio de los billetes a Santiago el día después de la tragedia

La madre de Ángel Pinacho falleció en el accidente del tren Alvia que viajaba hasta Santiago de Compostela. Ha relatado a Espejo Público su experiencia a la hora de gestionar su viaje hasta la capital gallega para estar presente en esos duros momentos.

"En torno a las 4 de la mañana entramos en la página web de Rumbo y reservamos dos billetes para viajar a Santiago al precio de 471,42 euros. Nos llegó el email de Rumbo y destacado una nota en la nos aseguraba que recibiríamos un correo de confirmación del billete. El tema es que ese último email no llegaba por lo que decidimos llamar al teléfono de atención de Rumbo. Allí una chica muy amable nos indicó que no se podía confirmar la reserva porque Ryanair había modificado las tarifas. Ella nos comentó que los billetes que nosotros habíamos reservado por 471 euros Ryanair los había pasado a vender a 800 euros y que podíamos o bien modificar la reserva, o anularla".

Por su parte, Rumbo ha emitido un comunicado desmintiendo las declaraciones de Robin Kiely, Jefe de comunicación de Ryanir, quien negó que la aerolínea incrementara los precios y señaló al intermediario. Rumbo afirma textualmente: "Rumbo tiene todo el derecho a vender billetes de Ryanair porque así lo han autorizado los tribunales españoles. Las agencias de viajes son meras intermediarias entre la aerolínea y el cliente final. No existe para las agencias de viaje ninguna posibilidad de incidir en las tarifas. Ryanair no tiene constancia de la reserva porque los clientes no quisieron confirmarla debido al incremento de precio del billete, hecho ajeno a Rumbo."