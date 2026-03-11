Pedro Sánchez lanza HODIO, una herramienta contra la polarización

Pedro Sánchez ha decidido centrar parte de esta legislatura en la lucha contra la desinformación. En mitad de las críticas de la oposición por las causas judiciales que afectan al Gobierno, su partido y su familia, el presidente quiere reforzar las medidas contra el odio en las redes sociales.

Durante el primer Foro contra el odio, Sánchez ha presentado la herramienta HODIO (la Huella del Odio y la Polarización) y que servirá, según cuentan fuentes el ejecutivo para comprobar el alcance de los discursos dañinos en internet.

¿Cómo funcionará?

La herramienta hará un análisis de la presencia de “discursos de odio y polarización” en las principales redes sociales.

Este nuevo instrumento estudiará pormenorizadamente la prevalencia del discurso de odio y su posterior amplificación en cada red social. Según explica el ministerio, con estos datos se elaborará “un informe semestral” que incluirá un ranking para seguir la evolución en cada plataforma digital.

Lo que se desconoce con exactitud es cómo se harán esas mediciones o cómo se ponderarán dichos datos. Aun así, el Gobierno asegura que la herramienta combinará “transparencia, rigor académico y el máximo respeto a los derechos fundamentales” a la hora de hacer su trabajo.

¿Qué redes sociales analizará?

La intención es analizar las plataformas digitales más utilizadas en España. Fundamentalmente Instagram, X, YouTube, Facebook o Tik Tok. Esta última, la que más ha crecido en usuarios en los últimos años, muy especialmente entre menores. Y en la que los principales líderes políticos intentan potenciar su presencia para captar al electorado más joven.

En principio, HODIO dejará fuera el análisis de Whatsapp, la plataforma de comunicación más utilizada en nuestro país. Más del 90% de los internautas la usan para mandar o recibir mensajes, entre los que se cuelan algunos de esos posibles discursos de los que el ejecutivo quiere alertar.

¿Quién decide qué es odio?

Moncloa explica que la clasificación se realizará con "criterios académicos, estándares internacionales y la combinación de herramientas automatizadas con revisión experta". Según el ejecutivo ese proceso garantizará una definición "coherente, precisa y fundamentada" del discurso de odio.

¿Cuándo estará disponible?

De momento, el presidente ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de esta aplicación para medir los discursos de odio. Pero no se sabe cuándo estará funcionando.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será el encargado de crear esta herramienta a través de OBERAXE, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Un organismo público que se creó hace más de dos décadas y que se encarga de combatir el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en España mediante informes y estudios.

