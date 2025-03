Rubén Amón, sobre Ana Obregón y su hija: "Es una relación enfermiza con un duelo y abusa de la sobrexposición de su propia hija"

La hija de Ana Obregón cumple dos años. Madre e hija lo cuentan posando juntas en la portada de la revista Hola donde Ana Obregón se sincera sobre cómo está viviendo esta maternidad tan especial. Tras la muerte de su hijo Alex Lequio a los 27 años por un cáncer Ana decidió usar contratar los servicios de un vientre de alquiler en Miami (Florida) para que trajera al mundo a una niña que se gestó con el semen de su hijo. Por lo que la pequeña además de ser su hija legalmente, tal y como figura en la documentación, es también su nieta.

Espejo Público debate sobre la relación que mantiene Ana Obregón con la niña. Tal y como considera el periodista Rubén Amón esta "es una relación enfermiza con un duelo en la que se abusa de las circunstancias empezando por la sobrexposición de su propia hija". Mantiene además que la propia Ana Obregón es quien lo va a padecer más que nadie. "Uno puede llevar a un extremo la reacción por la muerte de un hijo", apunta.

La periodista Ana Iris Simón cree que a Ana Obregón le hubiera hecho falta que un grupo de amigos le hubiera recomendado acudir a terapia por su bien y por el de los demás. "¿Qué ocurre cuando tú traspasas a alguien las expectativas de que sea un salvador cuando el día de mañana alguien tenga que abusar de ella y ella considere que tiene que salvar a todo el mundo igual que ha salvado a su madre?", se plantea.

"Me cambio por esa niña, no le tengo ninguna pena"

Rosa Belmonte tiene un discurso contrapuesto al de sus compañeros y asegura que ella misma se cambiaría por esa niña y que no le tiene ninguna pena. "Me alegro que antes las locas que no estaban locas estuvieran encerradas en el ático y ahora salgan en la portada del Hola", afirma.

No cree que Ana Obregón le esté haciendo daño a al niña porque su propio hijo, Álex Lequio, también estuvo sobrexpuesto. Señala también que hay situaciones en las que gente que se le ha muerto un hijo ha tenido otro hijo. "Igualmente me parece mal la gente que quiere tener hijos para que lo cuiden de mayor", añade. Señala por su parte Susanna Griso que le parece bastante delirante que se refiera a la niña como su 'hija, nieta'.

