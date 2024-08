Laura Fa arremete contra Ana Obregón tras las últimas revelaciones sobre su 'hija': "La está criando en un duelo permanente"

Ana Obregón ha protagonizado un nuevo posado veraniego, en esta ocasión en compañía de su nieta- hija, Ana Sandra, para la revista HOLA. Junto al posado, como viene siendo habitual, Obregónha ofrecido una entrevista en exclusiva a la revista, en la que ha desvelado nuevos datos sobre cómo está criando a la menor. Unas declaraciones que han provocado que las redes vuelvan a arder.

En entrevista se puede leer: "Su primera palabra ha sido 'papá'. Yo tengo fotos de Aless por toda la casa, pero una cosa es decirle a un bebé "es tu papá", y otra, a los diez meses, de repente un día se quedó mirando su foto", y habría sido en ese momento en el que habría dicho la palabra 'papá', según narra Ana Obregón, quien continúa asegurando que "Anita es un pedacito de Aless aquí conmigo, es clavadita a su papá (...) en el carácter también".

"Será así para el resto de mi vida"

De igual manera, la actriz ha querido dejar claro, aunque vive "la vida de color de rosa de día", sus "noches siguen siendo (...) muy oscuras". "Eso nadie me lo puede quitar, será así para el resto de mi vida", agrega.

Las críticas no han tardado en llegar, y en las redes se han podido ver mensajes como: "Ana Obregón necesita ayuda de profesionales", "si esto lo hace cualquiera otra persona no le dejan quedarse con la niña, si tiene dinero te llamas Ana Obregón y fama te puedes saltar las leyes a tu convivencia. ¡De vergüenza!", o "Me aburren las narcisistas. ¡Qué pesada es!".

Los colaboradores de Espejo Público también han querido comentar las controvertidas declaraciones. Laura Fa explica que el debate ahora se debe centrar "en la manera que está criando a esta niña, y la está criando en un duelo permanente, a mí me parece superperjudicial para esa niña".

"No quiere ayuda psicológica"

Gema López, por otro lado, opina "que la vista como ella, que cuente que está disfrutando ella... yo todo eso lo veo bien", no obstante el problema estaría "en cuando tú a tu hija la conviertes en el vehículo para sanar tu herida, porque al final es una utilización para sanar otra vida que ya no está", alega.

"El problema es lo que le pase a criatura", reitera Laura Fa, mientras que Alonso Caparros apunta a que Ana Obregón "no quiere ayuda psicológica, ella tiene derecho a vivir un duelo permanente toda la vida, y lo malo es que está arrastrando a esa criatura, que está sirviendo para sanarla, como puede ser en otros casos".

Fa va más allá, y afirma que en aquellas personas con alto nivel adquisitivo: "Se piensan que con dinero le dan todo a las criaturas y como la vida la tendrá solucionada, hay un tema emocional y mental que le va a ser muco más perjudicial que otras cosas seguro", sentencia.