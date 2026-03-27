Román Reyes, sobre la muerte de Noelia: "Solo nos importan los casos cuando son virales"

Tras dos años de batalla, Noelia Castillo ya ha recibido la eutanasia y será enterrada este viernes en Barcelona. Su caso ha tenido un impacto mediático en todo el mundo y ha generado un importante enfrentamiento político entre los principales partidos.

Uno de los que ha querido mostrar su opinión sobre el tema en redes sociales ha sido Román Reyes, integrante de la asociación 'Stop Suicidio', quien ha intentado gastar esa última bala para paralizar la eutanasia de la joven de 25 años, pero que finalmente no ha sido posible.

"Solo nos importan los casos cuando son virales"

Román ha denunciado en Espejo Público que el debate se esté llevando de "izquierda a derecha" pero que no se esté hablando de lo que ocurre antes, y piensa que las instituciones abandonaron a Noelia.

El integrante de la asociación considera que sólo se hace caso a las personas cuando los casos se viralizan o son mediáticos, al igual que ha ocurrido con Leo, el niño con piel de mariposa, al que según él, le han aprobado la ayuda cuando su caso se ha hecho viral: "Parece que solo nos importan los casos cuando son virales", ha reconocido.

Román cree que la muerte de Noelia se podría haber evitado si hubiese habido una atención psicológica, pero el problema, según él, es que en España cuando alguien se quiere morir, "le dan cita para un año", y cuando su médico le pone como urgente, "se le adelanta el llamamiento para tres meses".

"Estamos dando un mensaje muy peligroso"

El joven ha relatado que le tocó vivir una historia muy parecida a la de Noelia dentro de su familia, ya que su madre estuvo con depresión durante 20 años, y ha alertado del mensaje peligroso que estamos lanzando en estos últimos días: "Tengo un mensaje de una madre de ayer diciéndome que por favor dejáramos de hablar del tema, ya que su hija lleva días diciendo que le encantaría ser la que se va a hacer la eutanasia", ha relatado.

"Yo estoy a favor de la eutanasia en casos en los que se hayan agotado todas las balas, como con las personas con ELA. Tenemos que tener mucha delicadeza y transmitir las cosas con mucho cuidado, ya que estamos dando un mensaje muy peligroso", ha sentenciado.

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