Román Cendoya, sobre la postura de Sánchez en la OTAN: "El presupuesto da igual porque las cuentas se las pasan por el arco del triunfo"

La cumbre de la OTAN se ha caracterizado por el debate del gasto en Defensa y la postura contraria de Pedro Sánchez a aumentar este presupuesto más allá del 2,1% del PIB (Producto Interior Bruto) de España. La postura de Sánchez ha provocado la reacción del presidente de EEUU Donald Trump que amenaza a España con una guerra comercial.

La postura de Pedro Sánchez ha copado el debate en la mesa de Espejo Público. El periodista y colaborador del programa Román Cendoya se preguntaba qué se puede esperar "de un señor que lleva 4 años sin cumplir la Constitución ni presentar los presupuestos". "¿De qué partido está hablando si no tiene ni presupuestos. De dónde va a coger el dinero si no hay presupuestos, esto es una estafa organizada que le da igual porque las cuentas se las pasan por el arco del triunfo", señalaba.

"No entiendo ni tanta ira ni tanto cabreo"

Una afirmación que no gustaba a su compañero de mesa Chema Crespo. El periodista afirmaba que no entiende "tanta ira ni tanto cabreo". "Este protocolo lo va a hacer hasta el 2029 que es cuando se procederá a la revisión del mismo y a los grados de cumplimiento. Lo que ha firmado Sánchez, lo que se acordó con Rutte (secretario general de la OTAN) es que para llegar a los objetivos de defensa hay unos compromisos y lo iremos viendo pero aquí no se queda fuera de la órbita de nada".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.