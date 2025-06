Trump responde a Sánchez y afirma que hará a España "pagar el doble" comercialmente por no invertir el 5% en Defensa

Donald Trump vuelve a criticar la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a invertir un 5% del PIB en Defensa y asegura que hará a España "pagar el doble" comercialmente por no pagar ese porcentaje fijado por la OTAN. El presidente de EEUU negociará "directamente" con Madrid un acuerdo comercial para compensar esa situación.

El líder norteamericano ha remarcado que "España es terrible" porque es "el único país que no pagará el monto completo" acordado por la Alianza Atlántica. "España es el único país de todos los demás que se niega a pagar", relataba Trump en alusión de la decisión del Gobierno de limitar su plan al 2,1% para cumplir los objetivos marcados por la OTAN.

"Es tremendo lo que han hecho, de verdad", ya que "son el único país que no van a pagar, que no van a pagar todo, se van a quedar en el 2%", dice el republicano. Para el líder de EEUU, "es tremendo y lo están haciendo muy bien, su economía va muy bien, y esa economía podría verse arrasada si algo malo ocurre". Agrega que "no sé cuál es el problema, creo que está mal". "¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a negociar un acuerdo comercial con España, vamos a hacer que paguen el doble", esgrime.

Donald Trump manifiesta que le "gusta España, conozco a mucha gente de España, es un gran lugar con grandes personas, pero España es el único país de todos los demás que se niega a pagar". A su juicio "van un poco por libre, pero al final nos lo van a tener que pagar porque no voy a permitir que eso ocurra, es injusto".

La decisión de España

Pedro Sánchez ha reiterado su negativa a alcanzar ese porcentaje, pero mostró su respeto si otros países deciden llegar a un 5 %, o más, de gasto en Defensa. El gasto del 2,1 % por parte de España, comentó que será suficiente, realista y sostenido en los próximos años con el horizonte de 2029, cuando la OTAN hará una nueva evaluación de las capacidades que pueda necesitar.

Además, precisó que esa cifra no la ha elegido él, sino que es la que aconsejan los técnicos de Defensa para cumplir con los compromiso con la OTAN. Sánchez agradeció el respeto de todos los aliados a la soberanía de España para decidir su gasto y garantizó que el país, además de cumplir con las capacidades acordadas, va a seguir siendo una pieza clave en la arquitectura de la seguridad europea.

