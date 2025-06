Pedro Sánchez sobre el acuerdo de destinar el 5% del PIB en Defensa: "Nosotros no lo hemos hecho, preferimos ir por la vía de las capacidades"

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles desde La Haya con motivo de la cumbre de la OTAN. Una cita de la Alianza Atlántica marcada por el aumento del gasto en Defensa y la postura contraria de Pedro Sánchez a aumentar este presupuesto más allá del 2,1% del PIB (Producto Interior Bruto) de España.

Así mismo ha defendido tras firmar el acuerdo con el resto de miembros de la OTAN que España no dedicará más del 2,1% del PIB a Defensa, porque considera que es una cifra "suficiente, realista y compatible" con el modelo social y el estado del bienestar en España. Los países de la Alianza Atlántica han acordado elevar el gasto en defensa hasta el 5%, aunque Sánchez pactó previamente mantenerse en el 2,1%.

El presidente del Gobierno ha asegurado que "España es un país serio que cumple con sus compromisos" señalado que España está firme en comprometerse con los objetivos fijados. Al igual que con la aprobación de los presidentes aliados de conseguir para 2035 destinar el 5% del PIB en Defensa ha afirmado que "hoy gana la OTAN, gana España y gana el Estado de Bienestar".

"La OTAN está unida y sale de esta cumbre con más fortaleza frente a los desafíos que afronta Europa y la relación transatlántica", ha señalado. Además ha hecho un llamamiento a la tranquilidad asegurando que "España va a seguir siendo un aliado firme y constante, así como fiel".

El presidente ha recordado que "desde que llegamos al Gobierno no hemos dejado de aumentar el presupuesto en defensa" y ha reiterado que España cumplirá con un gasto del 2%, enfatizando que "España es un país serio". Sin embargo destaca que si en el día de hoy hubiera otro gobierno diferente al suyo, "hoy España habría firmado el 5% del PIB en Defensa, y eso sería un absoluto error para España".

De esta manera ha reiterado sus palabras de hace varios días de la negativa de no incrementar el PIB a esa cifra. "Nosotros no lo hemos hecho y hemos preferido ir por la vía de las capacidades", lo que considera un "camino soberano, respetuoso con el resto de aliados pero comprometido con las capacidades necesarias para poder lograr esa respuesta eficaz de los objetivos que tenemos por delante". También ha valorado el resultado de la cumbre que, según el socialista, ha terminado "con éxito" y con "la OTAN unida". Además ha resaltado

Sobre la guerra en Ucrania, el presidente ha afirmado que "todos queremos que se produzcan unas negociaciones honestas hacia la paz" y ha subrayado que "mientras la paz llega hay que seguir apoyando al pueblo ucraniano", un punto en el que "todos los miembros de la alianza están de acuerdo" y que considera "positivo e importante recalcar".

Trump y Sánchez no se saludan

La cumbre, que ha arrancado con una foto de familia, Pedro Sánchez ha marcado distancia con el resto de líderes. Por ahora no ha habido acercamiento entre Pedro Sánchez y Donald Trump, quien aseguró este martes que España "es un problema" a la hora de aprobar este aumento del gasto en una cumbre en la que el líder norteamericano vuelve a ser protagonista. Ante esta diferencia entre ambos líderes ha señalado que "no he tenido ocasión de saludarle ni de intercambiar palabra alguna" con el estadounidense.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este martes que todos los miembros de la Alianza Atlántica deben cumplir con el gasto en Defensa en un 3,5% de su PIB. Sin embargo, este miércoles los presidentes de los países aliados se han comprometido a invertir anualmente el 5% del PIB en necesidades básicas de defensa, así como en gastos relacionados con la defensa y la seguridad, de aquí a 2035".

