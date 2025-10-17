Rocío, superviviente de cáncer de mama metastásico: "Mi doctor me dijo: "Ocúpate de vivir que de la enfermedad ya me ocupo yo""

Rocío es una mujer llena de energía que hace 8 años tuvo que enfrentarse al diagnóstico de un cáncer de mama metastásico. Hoy está volcada con la fundación Contigo, que trabaja para ayudar a las víctimas de esta enfermedad, es empresaria del sector inmobiliario y tiene 42 años.

Le diagnosticaron al enfermedad a los 34. Se cayó de la moto y pensó que se le había movido una prótesis de pecho pero el médico fue muy claro. "Me dijo: "Tienes cáncer", sin tapujos ni nada". En aquel momento le pidió al doctor que fuera "un poco más empático" pero a los dos años conoció al médico que terminaría por transformarle la vida: Javier Cortés. "Él fue mi salvador y en la primera consulta me dijo: "ocúpate de vivir que yo ya me ocupo de tu salud"".

"Esta enfermedad se cura con mucho amor"

Lo primero que pensó es cómo contárselo a su madre después de haber pasado el Alzheimer de su padre. Le asustaba raparse el pelo. "Aunque sea una tontería, en ese momento no lo ves así". Su madre se fue a vivir con ella de Sevilla a Madrid. "Esto se cura con mucho amor".

De momento la lucha sigue para Rocío. "Hasta que Javier investigue y encuentre algo para nosotras", afirma. Su tipo de enfermedad "es una cadena continua que nunca acaba".

Destaca la importancia de la investigación en su enfermedad. Si su médico no hubiera inventado el último medicamento con el que se está tratando ahora, tendría una probabilidad de vida mucho menor. "Tendría un veintialgo y ahora estoy en un ochenta y pico por ciento", matiza. Lleva a sus espaldas 140 quimioterapias y múltiples recaídas y revisiones. Ahora mismo tiene calidad de vida

"Intento apagar el botón de la enfermedad y no llegar a casa y pensar que estoy mala"

Lleva una vida muy activa llena de actividades. "Intento apagar el botón de la enfermedad y no llegar a casa y pensar que estoy mala". Durante un año y medio ha vivido con una secuela en una pierna por uno de los tratamientos que le provocó atrofia muscular y el pie lo tiene dormido.

