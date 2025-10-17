¿Cómo es el nuevo abogado elegido por Ábalos? Fue fiscal 20 años y es un experto penalista

El exministro José Luis Ábalos rompió con su abogado el pasado lunes, apenas 24 horas antes de su declaración en el Tribunal Supremo. Solicitó al juez que le asignara un abogado de oficio, pero el magistrado rechazó la petición y le obligó a acudir a la cita acompañado de su letrado despedido. Tras entrevistarse con varios profesionales, Ábalos ha elegido finalmente al exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, quien ejerció durante más de 20 años en el Ministerio Público y actualmente forma parte del despacho Chabaneix Abogados. Bautista está especializado en derecho penal económico y derecho penitenciario, y participó en casos de gran relevancia como el del “chivatazo” a ETA en el bar Faisán o los juicios del 11M.

El exfiscal del Supremo Salvador Viada, que conoce personalmente a Bautista, ha valorado en Espejo Público su trayectoria profesional: “Le conozco desde hace más de 30 años, tengo una idea buena de él como fiscal, tengo un buen concepto de él.” Sin embargo, Bautista también ha protagonizado episodios polémicos. Fue sancionado por sus críticas en redes sociales a jueces, fiscales, políticos e incluso a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Durante un tiempo utilizó un perfil falso en Twitter para lanzar mensajes ofensivos, algunos de ellos dirigidos al Partido Popular. En uno de sus tuits llegó a calificar de “inculto” al entonces ministro del Interior, al que acusó de haber leído “solo la Biblia”, y llamó “descerebrados” a los simpatizantes del PP.

¿Qué estrategia va a utilizar?

Viada ha comentado en el programa de Antena 3 la repercusión que tuvo aquel episodio: “Esto es una pifia monumental que hizo Carlos Bautista. Le sancionaron, pidió perdón, pero eso no repara el daño causado. Esto le ha supuesto un lastre en su carrera.” Sobre la estrategia que podría seguir el nuevo abogado de Ábalos, el exfiscal reconoce que aún es una incógnita: “Lleva poco tiempo de abogado, no sé qué línea de trabajo va a llevar Bautista en este asunto. Lo que creo es que si uno elige un abogado, lo que tiene que hacer es fiarse del abogado; la última palabra la debería tener el abogado.”

