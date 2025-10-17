La reflexión del juez Calatayud: “Vamos a dejarles un país de mierda”

El exmagistrado Emilio Calatayud, figura referente de la justicia juvenil, ha estado esta mañana en nuestro programa y ha lamentado la situación política y social que atraviesa España. “A mi cuando me preguntan cómo estoy siempre digo que estoy mejor que el país”, ha comenzado lamentando. “Yo creo que vamos para atrás y me da mucha pena. Vamos a dejar a nuestros hijos y nietos un país de mierda”.

Las obligaciones de los menores

Preguntado por el momento en que comienzan las obligaciones en los jóvenes, el juez ha respondido que “empiezan desde que nacemos porque el Código Civil dice que los hijos deben obedecer a sus padres hasta que estén bajo su potestad”. Obedecer a sus padres es una de las primeras obligaciones con las que deben cumplir los jóvenes, pero no es la única. Según el exmagistrado, los hijos también “deben respetar a sus padres hasta que se mueran y echar una mano en casa”.

“Todos somos iguales, pero unos somos más que otros”

“A los menores les hemos dado derechos, derechos y derechos, pero no se habla de deberes y así nos va”, ha dicho Calatayud, que ha aclarado que, aunque todos seamos iguales ante la ley, hay algunas excepciones. “Yo siempre digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre, ni más ni menos”, ha explicado.

Preguntado por el problema de los jóvenes para acceder a la vivienda y las dificultades para poder emanciparse, el exmagistrado ha recalcado que “es normal que se sientan frustrados. No hay correlación ente los sueldos que cobran los diputados, frente a lo que ganan los chavales”.

¿Qué pensará un chaval con carrera y máster cobrando mil euros cuando vea lo de Ábalos?

“Pues se le quedará una cara de tonto como la que se me queda a mí”, ha respondido el juez Calatayud, que ha añadido que “los partidos políticos actualmente son empresas de colocación y la mayoría no han trabajado en su vida. Yo estoy muy triste y muy desanimado”, ha terminado lamentando.

