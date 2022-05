Rifirrafe entre Paco Marhuenda y Elisa Beni por la ley del aborto: "¡Pues decidamos matar a la gente que nos dé la gana!"

El periodista y director de La Razón Paco Marhuenda se ha mostrado frontalmente en contra de la nueva ley del aborto que aprobará el Gobierno en los próximos días y que tiene previsto garantizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la sanidad pública.

Apunta que hay sectores que se preocupan mucho de que no se mate a los toros pero no de los abortos. La periodista Elisa Beni ha respondido a esta tesis afeándole que comparara los abortos con las corridas de toros, a lo que Marhuenda contestaba: "No puedes establecer el canon de lo que es correcto e incorrecto. No eres la más lista de todos, déjame hablar. Deja hablar a los demás esto es un debate, no un monólogo".

"Marhuenda: "¿Cómo va a ser constitucional subvertir los derechos de los padres?"

"En un tema que es transversal que la gente de izquierdas no está de acuerdo con algo tan fundamental como el derecho a la vida de un ser humano. Es una frivolidad de que una niña de 16 a 18 años pueda decidir sin informar a los padre. Es inconstitucional: es inconstitucional pero como el Gobierno va a controlar el Constitucional hará lo que le dé la gana. El PP tuvo la cobardía llamada Soraya Sáenz de Santamaría que impuso el constitucional. ¿Cómo va a ser constitucional subvertir los derechos de los padres?", se pregunta Marhuenda.

En opinión del periodista "el Constitucional es manipulado por el Gobierno de España para impedir que haya una sentencia. ¿Cómo va a ser un derecho de las mujeres cada año a hacer 120.000 abortos?. Pues decidamos matar a la gente que nos dé la gana, viva la pena de muerte".