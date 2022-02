Elisa Beni, sobre la polémica de Chanel en Eurovisión: "Se me cae la cara de vergüenza de que este tema acabe en el Parlamento"

Chanel será la próxima representante de España en el concurso de Eurovisión 2022 tras ser elegida en el Benidorm Fest. Su elección ha generado un aluvión de críticas entre quienes han visto cierta manipulación en las votaciones y los que preferían las propuestas musicales de otros candidatos.

La periodista Elisa Beni asegura que ella no ve festivales musicales: "No lo vi, mis gustos musicales no van por el tema festivalero. Se me cae la cara de vergüenza de que un tema de esta frivolidad acabe en el parlamento, es algo para debatir tomando una caña con los amigos", señala.

Le parece serio que se politice el festival de Eurovisión como hace años "cuando estábamos pendientes de si nos votaba el Portugal de Videla o la Inglaterra abierta". Recalca, no obstante, que no le interesa el festival del que ha salido elegida Chanel: "El de Benidorm, como su propio nombre indica es el del 'ven y duerme'".

Por su parte, el periodista Juan Ramón Lucas, considera que estos debates contribuyen a una "banalización de la política" y es propio de políticos ociosos. Recuerda además que el Festival de Eurovisión es una "es algo comercial" y cada televisión lleva lo que piensa que va a ser más rentable.

