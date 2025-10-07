Trump, optimista con las negociaciones sobre el plan de paz para Gaza: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo"

"Creo que llegaremos a un acuerdo. Me cuesta decirlo cuando llevan años intentando llegar a un acuerdo con Gaza. Pero sí, creo que vamos a llegar a un acuerdo". Son las optimistas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las negociaciones de un posible en un plan propuesto para poner fin al conflicto en Gaza.

Mientras Trump se muestra optimismo, las negociaciones entre Israel y Hamás continúan en Egipto con el fin de poner en marcha su plan de paz para la Franja de Gaza. Se espera que en esas reuniones se fije una fecha para un alto el fuego temporal, así como para la liberación de los rehenes.

Trump asegura que Hamás "se han portado bien"

"Han aceptado cosas muy importantes"

Trump aplaude las concesiones que habría tenido Hamás en las negociaciones para implementar el plan de paz. "En Israel, decenas de miles de personas quieren la liberación de los rehenes y quieren que la cosa termine. Y creo que Hamás, todo lo que puedo decir, es que se han portado bien. Espero que sigan así. Creo que tendremos un acuerdo", fueron sus palabras a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Añadía que el grupo islamista palestino "ha estado aceptando cosas que son muy importantes".

El presidente estadounidense también sostiene que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha sido "muy positivo" y está "intentando cerrar el acuerdo".

Negociaciones entre Israel y Hamás

Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás comenzaron este lunes en Egipto con el fin de discutir los términos del plan de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto después de que ambos bandos aceptaran la propuesta estadounidense.

La primera fase de este plan de Trump abarca la liberación por Hamás de todos los rehenes israelíes, vivos y muertos, que el grupo islamista mantiene retenidos desde su ataque en territorio israelí del 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos.

Los puntos más importantes del plan del presidente Trump son el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza. La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

Trump anuncia que la primera fase de su plan para Gaza debería completarse esta semana

El presidente de Estados Unidos también decía que esta semana "debería completarse" la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino. Es por lo que urge a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.

"Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver", escribió Trump en su red Truth Social.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.