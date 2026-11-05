Ricardo Díaz explica la gravedad del deterioro de las vías: "Vamos a tener que invertir 10 veces más si queremos recuperar la calidad ferroviaria"

Novedades preocupantes en relación con el tramo de la vía en Adamuz (Córdoba) donde el pasado 18 de enero un tren Iryo descarriló e invadió la vía contigua, chocando con un Alvia de Renfe y provocando la muerte de 46 personas. Y es que los peritos judiciales que investigan ese siniestro ferroviario han localizado "al menos" tres deformaciones en esa vía de alta velocidad.

En concreto, han pedido a la jueza instructora que requiera al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) más información sobre la reforma que se llevó a cabo en ese tramo de vía tras detectar nuevas "anomalías", concretamente en relación al balasto.

¿Cómo se explican esas renovaciones? Pregunta Susanna Griso a Ricardo Díaz: "Pues porque o no fue renovado por completo o porque no se hizo bien esa renovación y los materiales no eran apropiados, habría que hacer un estudio", ha respondido el catedrático.

Adif pide renovar de nuevo la vía

Ante el reclamo de Adif de querer renovar la vía de nuevo tras lo ocurrido en Adamuz y Urda, el catedrático explica que puede ser lo correcto: "No se como se va a solucionar, si la jueza da permiso finalmente y se aprovecha el parón del accidente de Urda para reparar esta parte, vale".

Ricardo ha recordado, como viajero frecuente en tren, que hay varias zonas en la vía en las que el tren siempre se para: "Si miras estadísticas, esto en seguridad industrial está muy claro, allí donde se produce más incidencias nos estamos jugando un accidente grave y así ha sido".

Inversión 10 veces más costosa

El catedrático explica el precio de la inversión tal y como ha contado el colegio de caminos: "Nos han dado unas cifras para reparar todo, son aproximadamente unos 10.000 millones a lo largo de 10 años, si tenemos 2.400 km aproximados de vía, eso supondría una inversión de 4,17 millones de euros por km en 10 años, es decir cada años deberíamos estar invirtiendo unos 417.000 euros".

Ricardo apostilla que "si el mantenimiento se hubiera hecho antes, no tendríamos que invertir ahora 10 veces más para que en 10 años podamos recuperar la calidad ferroviaria que teníamos hace varios años".

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