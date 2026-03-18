Santiago Segura cuenta cómo nació la inspiración para Torrente: "Vi a un señor en un restaurante chino y me explotó la cabeza"

Torrente, Presidente se ha convertido en la película española más taquillera del año tan solo en su primer fin de semana, logrando el mejor estreno de una película española de los últimos 15 años y el cuarto mejor estreno español de la historia.

Más de 25 años después de su primera entrega, Torrente sigue siendo uno de los personajes más famosos del cine español. Un personaje que, según nos cuenta Santiago Segura, nació de una mezcla de mucha gente que veía en su día a día. "Nace de taxistas, gente curiosa que me hacía gracia, pero que daba un poquito de repelús", confiesa.

Sin embargo, el momento decisivo para crear a Torrente lo vivió en un restaurante chino. Allí, un hombre comenzó a llamar a la camarera "chinita" y a reclamarle que le descontara los cafés de la cuenta. "Lo vi y me explotó la cabeza", afirma Santiago Segura, "dije: "Tengo que hacer una película con esto"".

Más tarde llegó a la inspiración para el vestuario, que se basa en el personaje de Don Johnson de Miami Vice. Una mezcla que hoy le ha llevado a convertirse en un personaje muy querido por el público español.