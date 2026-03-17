Los cameos que Santiago Segura 'rechazó' en Torrente: "Algún político me ha escrito por privado para estar en la película"

Santiago Segura no deja de triunfar en el cine español. Torrente, Presidente ya es la película española más taquillera del año tan solo en su primer fin de semana, logrando el mejor estreno de una película española de los últimos 15 años y el cuarto mejor estreno español de la historia.

El actor vuelve a encarnar al personaje que le hizo saltar a la fama. Torrente es el reflejo de una España burda que a muchos les resulta atractiva, por su crítica social y su increíble sentido del humor.

La película cuenta con muchos cameos, algunos de ellos históricos: Belén Esteban y María José Campanario o Esteso y Pajares. Sin embarga, confiesa que ha habido gente que ha tenido que 'rechazar'. "Algún político me escribió para estar en la película", desvela, "pero no podía meter a políticos en activo porque parecería que hay simpatías y yo soy un tibio, equidistante".

Además, Santiago Segura afirma que la película trata de ser una válvula de escape a la política del 'tú más'. "Es un toque de atención a la política que tenemos actualmente", señala el director de la película.

Hoy, Santiago Segura se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos del éxito de su último proyecto, que ha vuelto a hacer historia tanto delante como detrás de las pantallas. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!