Las consecuencias de la fiesta de Lamine Yamal: Míster Peke, artista con acondroplasia, denuncia que ha perdido trabajo por la denuncia al futbolista

Más Espejo comentaba, un día más, las consecuencias del 18 cumpleaños de Lamine Yamal que ha dejado a su espalda numerosas polémicas. El jugador del Fútbol Club Barcelona declaraba ante las cámaras que las críticas, si no son hacia su familia y amigos, le son "indiferentes" y que su vida personal y profesional no tienen nada que ver: "Trabajo para el Barça y juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la ciudad deportiva disfruto de mi vida y ya está".

La denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) por la contratación de personas con enanismo como parte del espectáculo de la celebración, ya se había tratado en el programa hacía unos días. Sin embargo, el tema no parece haber quedado ahí, ya que artistas con acondroplasia están mostrando su preocupación ante la cancelación de contratos por parte de clientes que tienen miedo de sufrir consecuencias.

"Hay clientes que han rechazado la contratación"

Mister Peke, artista con acondroplasia, volvía a colaborar después de defender a Lamine, asegurando que él no se siente discriminado y que disfruta de su profesión. Revelaba que esta situación también le está afectando a él y se está quedando sin trabajo: "Hay clientes que han rechazado la contratación por este motivo, porque dicen que a ver si van a tener represalias". Algo que desmentía: "Están contratando a un artista, no están contratando nada más".

El responsable

Hace dos días le cancelaron un cumpleaños a causa de esta razón. No realizar este servicio le ha supuesto una pérdida de 200 euros: "No era mucho, pero son 200 euros que yo no cojo ya, no puedo hacer facturas ni nada". Además, preveía que, si esto continua en los próximos días, el perjuicio pueda ir a más. Asimismo, el artista manifestaba que el responsable de lo que está pasando es la asociación y se quejaba de que "nunca se han parado a pensar y preguntar si nosotros nos sentimos ofendidos o discriminados por las personas que nos contratan". "Estamos amarrados", expresaba.

"Las dos partes deberíais tener en cuenta a la otra"

Miquel Valls, presentador del programa, animaba a la audiencia a contratarlos porque "necesitan comer y trabajar". "Si quiere trabajar de un modo voluntario y hay una persona que te quiere contratar, adelante", indicaba. De igual modo, el colaborador y presentador Alonso Caparros, señalaba que es importante comprender tanto a los artistas afectados como a aquellos que apoyan la labor de la asociación: "Las dos partes deberíais tener en cuenta a la otra (...) Probablemente, no toda la gente que tenga tus mismas características tenga la fortaleza que tu tienes".

