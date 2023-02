La reacción de los clientes ante la subida de precios: "El sueldo no se puede estirar más"

La noticia de que no habrá más medidas para contener el precio de los alimentos ha sentado como un jarro de agua fría entre consumidores, clientes y presidentes de diferentes Comunidades Autónomas de España.

Mientras el Ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, aseguró que el IPC ha tocado techo y que los distribuidores no tienen culpa de la subida de los productos, el presidente Cántabro salió a la palestra con contundentes declaraciones. "Tenemos todas las razones para pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo", aseguró Planas, mientras que Revilla arremetió: "Esto perjudica porque se nota en el descenso del consumo de carne y [[LINK:EXTERNO||||||leche]], alimentos de los que Cantabria es un gran productor. Decirle a la gente que la carne y leche no es un producto básico no es cierto", denunció el presidente cántabro.

Mercados

Duras críticas también en los mercados. Propietarios de negocios y clientes consideran que hay productos que deberían incluirse en la reducción del IVA, como los demás alimentos que se han considerado fundamentales en la dieta alimenticia. "La gente es pesimista porque llevan tiempo diciendo que esto se va a estabilizar y no es casi. El cliente está muy cansado", asegura un carnicero, que no está de acuerdo con la decisión de Planas porque se nota el descenso de las ventas. "Si baja el consumo, baja la producción y se baja esta se encarece el precio", concluye.