Rafaela vive en una chabola en Gran Canaria con sus 2 hijos: "Gano 1.500 euros y no puedo acceder a un alquiler"

Espejo Púbico se adentra en un poblado chabolista del Veril, al sur de Gran Canaria. Las chabolas se ubican a muy pocos metros de los alojamientos vacacionales de lujo donde los turistas pasan días de relax y asueto. En esta extensión de tierra viven unas 200 personas. El lugar se ubica muy cerca de la autopista principal de Gran Canaria.

Rafaela es una de las 'sintecho' que vive en tiendas de campaña. Esta mujer reside con sus dos hijos desde hace más de un año en este asentamiento. Aunque tiene un sueldo de unos 1.500 euros no consigue que nadie le avale para poder acceder a un alquiler. Pide que le ayuden a encontrar un lugar digno donde poder vivir junto a su familia.

"Para poderme lavar y cocinar necesito una cuba de agua"

Su día a día discurre "entre ratas y lagartos". Afirma que la comida no le falta, ya que gracias a su sueldo puede comprar víveres, sin embargo sus condiciones higiénicas son bastante duras. Para poder lavarse y cocinar necesita una cuba. "Muchas veces pienso en matarme yo y matar a mis hijos", confiesa esta mujer desesperada. Su gran anhelo es el de tener una vivienda y una intimidad.

Dentro de 3 meses se le acaba el contrato en la empresa que trabaja actualmente y teme quedarse en la calle otra vez. Lleva 6 meses cobrando los 1.500 euros y antes de gastarlos ha intentado conseguir alejamiento, una misión que se ha tornado como imposible. Trabaja como jardinera en la calle y está muy contenta con su labor profesional.

Tiene 60 años y un grado del 63% de invalidad. Uno de sus hijos tiene un 66% de grado de invalidez y el otro un 67%. No puede creerse cómo a pesar de tener un buen sueldo no consigue avalistas. Asegura que un concejal se ha comprometido a ponerle una cuba de agua instalada en la zona hasta que encuentre una opción habitacional más adecuada a ella. Pide que le faciliten el acceso a un alquiler. "No es que ellos me la regalen, es que yo tengo derecho", solicita.