Rafael, catedrático de ingeniería, sobre la vuelta de Orion: "El momento más crítico será a su regreso porque tienen que aguantar temperaturas muy elevadas"

La madrugada del 1 de abril despegó la nave desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, y son muchas las emociones que despierta, pero sobre todo las dudas. Hoy en Espejo Público hemos podido resolver muchas de estas incógnitas con RafaelVázquez, catedrático de Ingeniería Aeroespacial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla.

"Nunca vemos la cara oculta de la Luna y se han tardado 52 años en dar este paso" cuenta emocionado el profesor por este nuevo paso en la investigación del espacio.

Le preguntamos también qué le diría a todos aquellos negacionistas del hito del 69 y esta es su respuesta: "Si eso no fuera cierto los primeros que hubiesen estado interesados en demostrarlo hubieran sido los rusos".

"En este caso va a ser más divertido: los vamos a supervisar hasta que lleguen a la Luna"

La misión se está retransmitiendo durante los diez días de duración. Lo que hace poco posible un planteamiento que niegue su veracidad.

El momento más crítico será a su regreso

Comenta Rafael además que uno de los momentos más cruciales de la misión Artemis II será la reentrada. "Tienen que aguantar el escudo térmico y volver a la superficie terrestre. Tendrán que soportar unas temperaturas muy elevadas para regresar".

Una misión que vuelve a sorprender a la humanidad y representa un nuevo avance en la exploración espacial medio siglo después, con la tecnología y los medios más desarrollados que nunca. De momento, habrá que esperar diez días para poder conocer todos sus pasos y si finaliza o no con éxito.

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