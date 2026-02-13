Dimite la jefa de conservación de carreteras del Ministerio de Transportes en plena crisis por el deterioro de la red

Paula Pérez, subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, ha presentado su dimisión al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España. Según ha adelantado 'El Español', esta baja voluntaria se produjo hace unos días, bajo el pretexto de "motivos personales".

Desde el Ministerio que lidera Óscar Puente han asegurado que se trata de algo "normal" y que ya trabajan para suplir su puesto. No obstante, también se mencionan diferencias de opinión internas con respecto a los planes de contratación de los servicios de conservación de carreteras, apunta el medio.

Nuevo varapalo para Óscar Puente

Son ya semanas de tensión las que llevan viviendo en el Ministerio de Transportes. Desde el trágico accidente de Adamuz el pasado 18 de enero, el ministro Óscar Puente encadena varias críticas en la gestión de sus competencias.

Además del estado de las vías, también se ha puesto el foco en el deterioro de la red estatal de carreteras. Los temporales de las últimas semanas han desatado la indignación de los conductores, quejándose de la situación especialmente en la Autovía del Sur (A-4), conexión entre Madrid y Andalucía.

Pero la situación viene de atrás, ya que el sector privado lleva años advirtiendo de la falta de inversión en toda la red viaria. La Asociación Española de la Carretera (AEC) sitúa el déficit acumulado de conservación de la red viaria española en 13.491 millones de euros en su informe de 2025, con respecto a unos 9.453 millones estimados en 2022.

