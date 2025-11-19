La surrealista anécdota de Jorge Cadaval en un váter con chorro en Japón: "Eso te coge y te saca las tripas"

El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de dos de los hermanos más queridos de nuestro país. Los Morancos han vuelto a sentase junto a Pablo Motos para presentarnos sus próximos proyectos.

Durante su entrevista, Jorge Cadaval recordó lo mal que lo pasó en su viaje a Japón a la hora de utilizar los baños que allí tienen. Muchos de los váteres tienen un chorro de agua integrado para limpiarte después de hacer tus necesidades y la experiencia del humorista fue, cuanto menos, curiosa.

"El agua te sale a veces caliente y a veces fría y cuando te sale caliente se te pone el ojete como si te hubiera entrado polvo en la raya en el Rocío", ha relatado Jorge sobre su experiencia. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!