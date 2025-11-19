Antena 3 LogoAntena3
¡Talento y corazón! La emotiva canción de César Cadaval dedicada a todos los ciegos

Los Moracos han contado cómo fue su preciosa experiencia en un crucero de la ONCE.

Los Morancos han llegado a El Hormiguero con toda su energía habitual. El dúo cómico ha llenado el plató de humor, improvisación y ese desparpajo andaluz que siempre consigue arrancar carcajadas.

En este momento, los hermanos han querido contar cómo fue su experiencia actuando en un barco de la ONCE. Ambos han reconocido que ha sido de los momentos más bonitos que han vivido y César ha desvelado que llegó incluso a dedicarles una bulería.

El humorista ha tratado de buscarla en su teléfono móvil porque, tal y como ha dicho, fue algo improvisado, y ha deleitado a todos con la emotiva canción. ¡No te lo puedes perder!

