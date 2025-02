La productora de La infiltrada: "Mucha gente joven salía del cine y buscaba ETA, no sabía ni qué era"

El discurso de María Luisa Gutiérrez al recoger este sábado el Goya a la mejor película se ha viralizado. La productora de La infiltrada lanzaba un mensaje directo y reivindicativo que ha tenido mucho calado entre la gente. Recordemos que esta cinta, de Atresmedia Cine, cuenta el caso de una policía infiltrada en la banda terrorista ETA. Por eso, Gutiérrez dedicó el premio a esta agente "y a los que como ella arriesgan su vida por el bien común y por defender la democracia, que se basa en la libertad de expresión".

Hoy la productora de la película más taquillera del año ha intervenido en Espejo Público para hablar del éxito de sus palabras. Ha aclarado que "yo no hice un discurso político, hice un discurso dentro del galardón a mejor película. En ese contexto daba las gracias a todas esas personas sin las que la película no hubiera podido respirar verdad".

Ni izquierda ni derecha

Durante su discurso también dio las gracias a la familia Ordóñez, la familia del político del Partido Popular asesinado por ETA en 1995 que cuenta la película. "Tanto ellos como la Fundación de víctimas del terrorismo nos han apoyad y dado las gracias por retratar ese momento histórico", ha asegurado.

En su speech, María Luisa relacionó ETA con una ley actual: "La memoria histórica también está para la historia reciente de este país". Y es que según ha explicado esta mañana, el terrorismo no tiene color político. "Hago este discurso y hablo de libertad de expresión y de repente se politiza. Parece que se hace patrimonio algo que no debería ser ni de la derecha ni de la izquierda. Se me está atribuyendo un discurso valiente y yo creo que es de sentido común ponerte del lado de las víctimas y condenar cualquier asesinato", aunque ese pensamiento no lo comparte todo el mundo.

Pero además de dar voz a esta historia única de nuestro país, a ella y al resto el equipo les ha hecho ilusión que "mucha gente joven salía del cine y buscaba ETA, no sabía ni qué era ETA", ha confesado. Por todo esto, La infiltrada marca ya un hito en nuestro cine, ya que también es la primera producción vasca en ganar un Goya.

