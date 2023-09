La primera madre que denunció las fotos de su hija desnuda creadas con inteligencia artificial: "Detrás hay chicos completamente normales"

Miriam Al Adib es la primera madre de Almendralejo (Badajoz) que denunció que su hija estaba siendo víctima de montajes de desnudos con inteligencia artificial. A su denuncia se ha unido la de otras madres que han hecho público el caso de sus hijas. Los autores de los montajes usan una imagen de las niñas y simulan que la menor tiene el cuerpo desnudo. Posteriormente comparten esta imagen en foros de contenido sexual.

Miriam es ginecóloga y a través de las redes sociales lleva mucho tiempo hablando de la importancia de la educación sexual en los jóvenes. "Llevo muchos años dedicándome a la divulgación y gran parte de ella es para prevenir esto que me ha pasado a mí". Cree que lo más grave de estos casos es que es muy difícil ver si la imagen es real o no. "Yo lo he visto, y porque conozco el cuerpo de mi hija pero cualquier persona que lo vea no tiene ni idea", mantiene.

"Hay que educar a al sociedad diciendo que esto no es un juego"

Cree que los chicos que están detrás de esto "son niños completamente normales" pero que tienen una herramienta que no saben utilizar. Apunta que quienes comparten las imágenes y no las denuncian están perpetuando ese daño. En opinión de Miriam hay que educar a la sociedad diciendo que esto no es un juego y que las consecuencias que tiene son muy serias. Después de contar su caso otras mujeres se pusieron en contacto con ella para compartir experiencias similares que había sufrido.

Una madre de la Comunidad de Madrid denuncia los hechos que ha vivido su hija

En la Comunidad de Madrid una madre ha denunciado una situación similar. Esta madre habla para Espejo Público y cuenta que su hija había quedado con varios amigos y fue un amigo de su grupo quien le enseñó la fotografía. La familia ha interpuesto una denuncia y ha conseguido que los implicados borraran estas fotografías. Reivindica que desde el 25 de agosto que formularon la denuncia no se les ha comunicado nada.

Señala además que los agentes les están diciendo que es ella la que tiene que estar pendiente de la huella digital que haya podido generar es imagen para ver si aparece esa fotografía.