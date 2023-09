Pedro, padre de una menor afectada por los desnudos con Inteligencia Artificial: "Mi hija está derrumbada"

Los padres de una de las niñas que apareció desnuda en las fotografías manipuladas con inteligencia artificial han hablado se muestran totalmente asombrados y desconcertados con lo sucedido. La Policía ya ha identificado a varios menores por difundir esas fotos y las de otras jóvenes en la misma situación. En Antena 3 Noticias hemos podido hablar con Pedro y Eva, padres de Noelia, quien tuvo conocimiento de la existencia de las imágenes gracias a una amigo: "un amigo le dijo, Noelia he visto una foto tuya", algo que ella no podía creer. Su propio padre explica que "ella se lo tomó a broma", y le comentó "papá yo nunca me he hecho una foto desnuda, jamás".

La pesadilla de Noelia comenzó hace un par de meses, lo que pensó que sería una broma acabaría convirtiéndose en una pesadilla y en interminables jornadas de angustia. "Mi hija está derrumbada", asegura Pedro, padre de la menor. La reacción de Noelia fue de asombro, cuenta Eva, su madre: "como voy a salir yo desnuda si no me he hecho una foto desnuda en mi vida". Están desconcertados y no se explican lo ocurrido: "no sabemos nada", cuentan indignados.

Como Noelia ya hay más de una veintena de adolescentes que han sido objeto de esta manipulación. Incluso desde el Gobierno, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha reconocido la existencia de una "alarma social" que se ha generado por casos como este en el que hay varios menores implicados en la presunta manipulación, mediante Inteligencia Artificial, de imágenes de chicas, entre ellas menores, sin ropa. "Respecto a esas informaciones que hemos visto también en estos días y que han generado alarma social y, desde luego, preocupación por parte de los padres, las madres y los centros educativos, mostrar el compromiso del Gobierno", ha dicho este martes Rodríguez.

'Deepfake', la tecnología empleada para distribuir los desnudos falsos'

En estos casos, la tecnología que utilizan los ciberdelincuentes es la conocida como 'deepfake'. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) ya alertaba a principios del mes de junio de que esta era la técnica utilizada por los ciberdelincuentes a partir de contenido publicado en redes sociales para tratar de acosar y extorsionar a las víctimas a cambio de dinero.

Lo que hace la técnica de vídeo del 'deepfake' es utilizar la Inteligencia Artificial para crear, alterar y falsificar imágenes, unas imágenes que en el último tiempo los actores maliciosos han empleado para cometer fraude. De esta manera, el FBI ya anunció hace unos meses que se estaba registrando un aumento de perfiles de este tipo, en el que los impostores utilizaban vídeos, imágenes y grabaciones para hacerse pasar por otras personas y conseguir así sus objetivos.

Tras conseguir su objetivo de manipular el contenido, explican desde el FBI, lo que hacen los ciberdelincuentes es trasladar estos archivos generados a través de 'deepfake' a diferentes redes sociales, foros y páginas web pornográficas.