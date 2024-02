El presidente de la patronal catalana: "El Gobierno ha hecho una gestión nefasta de esta realidad"

Las protestas de los agricultores están marcando en gran medida la situación social, política y empresarial de nuestro país en las últimas semanas. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana 'Foment del Treball' y vicepresidente de la CEOE, comienza mostrando su solidaridad y "máximo respeto" a las reivindicaciones de los agricultores, a los que define como "pequeños empresarios".

"Hay que ponerse las pilas"

Aun así, Sánchez Llibre subraya que "es importante también que estas manifestaciones no paralicen la actividad económica", y hace un llamamiento para que "Hay que ponerse las pilas en el Gobierno español, las Comunidades Autónomas y la Unión Europea para resolver estos problemas estructurales que tiene la economía española".

Situación más delicada de Cataluña

La sequía esta golpeando con especial dureza al campo catalán, lo que agrava los demás problemas que afronta el sector agrícola. Desde 'Foment del Treball', así como cinco asociaciones de profesionales más, reclaman que se lleve a cabo un trasvase desde Tarragona a Barcelona, y que supondría una solución más económica y sostenible a la alternativa que se va a ejecutar de transportar agua en barcos desde Sagunto, en Valencia, a Barcelona.

El empresario afirma que en los últimos meses se llevan implementando "medidas coercitivas" para paliar los efectos de la sequía y actualmente se estudia la efectividad y viabilidad de las mismas.

Varios sectores en Cataluña estarían expectantes ante la posibilidad de que la situación se complique más aún en los próximos meses, y pueda llegarse a un punto en el que escasee el agua para el consumo. Ante esta situación, el catalán se cuestiona cuál sería el planteamiento de las autoridades para resolver ese hipotético problema, porque alude a que el trasvase ya podría ser una necesidad vital.

"Lamentablemente, los gobiernos de Cataluña desde el año 2008 hasta el 2023, no han hecho absolutamente nada", afirma Sánchez Llibre, que además enumera a varios de los gobiernos de unos y otros partidos políticos: "Han sido Gobiernos del Partido Socialista del señor Montilla, han sido gobiernos del señor Artur Mas, de Junts per Cat y han sido gobiernos de Esquerra Republicana, y esto hay que reconocerlo".

"Gestión nefasta"

"El Gobierno ha hecho una gestión, yo diría, nefasta de no prever esta realidad que no estamos encontrando y ahora todo son prisas", continua, al mismo tiempo que pide calma, "no hay que ponernos nerviosos, tampoco hay que alarmarnos". Josep insiste en analizar con tranquilidad "la eficacia de las últimas medidas", planteadas por el Gobern de la Generalitat, de Esquerra Republicana, en conjunto con los grupos socialista y Junts.

"Se van a encontrar soluciones"

Ante la posibilidad, que le plantea Susanna Griso, de que la situación se agrave y el pueda afectar al turismo considerablemente, el representante de los empresarios es consciente de que este sector supone uno de los motores principales para la economía, y responde contundentemente. "Se van a encontrar soluciones, hay reuniones permanentes" entre todos los actores responsables "para buscar alternativas".

"Liderar la economía española"

Ante la inminente apertura de una filial de la patronal catalana en Madrid, el presidente de la misma descarta ningún conflicto con la CEOE (patronal de empresarios de toda España), de la que además es vicepresidente. Sánchez Llibre expresa una serie de argumentos conciliadores y esgrime su objetivo claramente: "Venimos a la capital de España, a la capital del Reino, a Madrid, a abrir una puerta desde la que pretendemos liderar la economía española, con modestia pero con mucha ambición y mucha ilusión".

El empresario añade además que quieren aprovechar uno de los recursos más valiosos de este país, "que es su diversidad". Basados en ese "gran activo", como asegura Sánchez Llibre, "plantear espacios de diálogo permanente entre ciudades y entre territorios españoles", enfocados en fortalecer el tejido industrial.

Su actividad comenzaría inmediatamente, con un encuentro que se celebrará la próxima semana y al que acudirán entre otros, los alcaldes de Barcelona y Madrid, la alcaldesa de Sevilla, con Alberto Ruiz Gallardón como anfitrión y con la presencia de "toda la CEOE", recalca Josep, que termina con una contundente afirmación: "Cuando los catalanes hemos liderado la economía española, España ha ido muchísimo mejor", e insistiendo en "aprovechar las sinergias" entre los distintos lugares de España.