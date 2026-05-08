El miércoles dos nuevos desenmascaramientos y descubriremos a los tres últimos semifinalistas

El programa líder de la noche del miércoles descubrirá dos nuevos desenmascarimientos y descubriremos a los tres últimos semifinalistas.

"Es la máscara que más nerviosa me está poniendo" ha asegurado Ana Milán mientras Ruth Lorenzo ha confesado que sabe quién se esconde bajo una de las máscaras. ¿Darán con la identidad?

No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.