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El miércoles a las 23:00

El miércoles dos nuevos desenmascaramientos y descubriremos a los tres últimos semifinalistas

No te pierdas el nuevo programa de Mask Singer en el que se desvelarán dos nuevos famosos y conoceremos ya a los tres últimos semifinalistas. El miércoles a las 23:00 horas.

Ana Milán en Mask Singer

El miércoles dos nuevos desenmascaramientos y descubriremos a los tres últimos semifinalistas

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Carmen Pardo
Publicado:

El programa líder de la noche del miércoles descubrirá dos nuevos desenmascarimientos y descubriremos a los tres últimos semifinalistas.

"Es la máscara que más nerviosa me está poniendo" ha asegurado Ana Milán mientras Ruth Lorenzo ha confesado que sabe quién se esconde bajo una de las máscaras. ¿Darán con la identidad?

No te lo pierdas, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

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