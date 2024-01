Preocupación por el estado de salud de Genoveva Casanova: "Cayetano la ha visto física y anímicamente destrozada"

Desde que se produjera la coronación de Federico de Dinamarca como nuevo rey todos los focos se han puesto sobre Genoveva Casanova. La mexicana protagonizaba hace unos meses una de las portadas del corazón más comentadas de los últimos tiempos junto al ahora rey de Dinamarca. En las imágenes se veía a ambos saliendo del domicilio de la mexicana en Madrid. Desde ese momento a Genoveva se la ha dejado de ver en actos públicos. Si bien, su entorno manifestó que lo único que les unía era una relación de amistad desde hace tiempo.

La periodista Beatriz Cortázar apuntaba esta semana en Atresmedia que Genoveva se ha querido aislar y no quiere hablar con nadie. Hay incluso personas de su familia que no saben dónde se encuentra, según aseguraba la comunicadora. Tal y como señala su familia estaría preocupada por ella ya que la mexicana arrastra aún las consecuencias de un problema de salud que se le agravó. Parece ser además que por preinscripción médica le han dado una serie de pautas.

"Cayetano está muy cerca de ella y la está cuidando"

Señala la periodista Pilar Vidal que en estos días Cayetano Martínez de Irujo está muy cerca de su exmujer. Una información que completa el periodista Nacho Gay que mantiene que Cayetano pasó 4 días con Genoveva en Navidad y la vio "anímica y físicamente destrozada". Asegura además que Cayetano va a interponer acciones legales contra todas las personas que hayan vertido informaciones vejatorias sobre la madre de sus hijos. "A Cayetano le molesta que se la insulte y se la degrade", afirmaba Susanna Griso.

Genoveva rechaza contratos con las firmas o hablar en televisión

Asegura Susanna Griso que a Genoveva le han ofrecido varios trabajos en televisión así como anuncios de marcas. Destaca que ella no tiene trabajo y no le vendrían mal aceptar este tipo de oferta pero hay photocall y ella no quiere someterse a las preguntas de la prensa.