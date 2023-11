Las 6 verdades de Genoveva Casanova tras sus polémicas fotos con el príncipe Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova es una de las mujeres más buscadas por la prensa después de las fotos en común con el príncipe Federico de Dinamarca en las que se deja entrever que ambos pasaron la noche juntos en la casa de ella en una visita de él a España.

Espejo Público ha contactado con el entorno de Genoveva que aseguran que se siente muy afectada tras la publicación y su intención es la de aislarse y no contestar a los periodistas. Estos son los 6 puntos que resumen su estado anímico en uno de sus momentos más complicados ante los focos.

Pacto privado

Aseguran estas fuentes que Federico y Genoveva tienen amigos en común y de ahí viene su amistad. Se conocen y coinciden varias veces al año. Si ella hubiese tenido una relación con esta persona hubieran llevado otro tipo de medidas y no se hubieran expuesto tanto en público, mantienen además. Tras la publicación de las imágenes ambos han acordado no alimentar la especulación y no hablar ninguno de los dos.

Los encuentros privados

Apunta el entorno de Genoveva que los encuentros con Federico de Dinamarca se han mantenido con más amigos en un ambiente de un círculo de personas que se conocen desde hace tiempo y hacen sus planes en casas.

Apunta el periodista Nacho Gay que a él le extrañó saber que ambos que se conociesen porque nunca había habido conocimiento sobre esa amistad. Se pregunta si en alguno de los encuentros estaba Mery de Dinamarca, mujer de Federico.

Pasean sin esconderse

La pareja no se se ha escondido en su cita paseando por lugares públicos y yendo a cenar a restaurantes muy conocidos. Destaca el entorno de Genoveva que si hubiese habido una relación no se hubieran mostrado públicamente. En el momento en que la pareja pasea públicamente se le da naturalidad a esa amistad.

Preocupación por su estado

Recientemente Genoveva ha sufrido una patología pulmonar de la que aún no se ha recuperado del todo y para la que le podría afectar su estado de nervios. Las fotos se han publicado coincidiendo la publicación con el viaje de los reyes de España a Dinamarca. "Habrá acumulado ansiedad y eso le podría venir mal para recuperarse de la embolia pulmonar que padeció", mantiene Susanna Griso.

Añade Gay que ella llega a preguntar por el precio de las fotografías y le dicen que vale en torno a 200.000 euros a nivel mundial porque se va a vender en distintos países. "Ella ha acumulado la tensión. Hay mucha gente cercana que no se entera de nada hasta el día en que empiezan a circular los rumores", explica Nacho Gay.

Por el momento Genoveva está aislada, ha bloqueado el teléfono y necesita blindarse y no saber qué pasa por recomendación de los médicos.

Acusaciones de oportunismo

Llegaría a jurar por sus hijos que nunca ha llamado a un paparazzi para vender unas fotos. Que se llegue a pensar que ella está detrás de las fotos le perjudica. "Detrás de cada relación que ha tenido Genoveva siempre ha habido la sombra de la sospecha del interés económico", apunta Gema López.

Mujer madura y feminista

A ella los 16 años que lleva viviendo en España siempre la han escrutado y no la dejan vivir con libertad sus relaciones con el sexo opuesto. Cada vez que ella tiene una relación o se la ve con un amigo se especula con que si son novios y eso le genera mucha angustia.