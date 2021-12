La pregunta que no se atreve a hacer Nacho Abad al padre de Marta del Castillo: "No pienso preguntar"

El periodista Nacho Abad hacía pública esta semana la noticia de que Antonio del Castillo compró la casa de León XIII (Sevilla) en la que se habría cometido el crimen de su hija. El objetivo de esta transacción inmobiliaria es el de ofrecerle el piso como bien donado a Miguel Carcaño para que tenga una vivienda en la que residir una vez que salga de prisión. A cambio, el padre de Marta le pedía a Carcaño que dijera dónde estaba el cuerpo de su hija.

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. En el entorno de la joven preocupa cómo ha adquirido la familia de Marta este piso y si han tenido que hipotecarse para comprar la vivienda de León XIII. Señala Nacho Abad que desconoce por completo cómo han adquirido ese piso. "No he preguntado ni pienso preguntar Estoy dispuesto a ayudarles en lo que necesiten. Ellos consideraban que la oferta podía dar como resultado la localización del cuerpo", apunta el periodista.

Añade Nacho Abad que "hay una determinación absoluta por parte de Eva y de Antonio para encontrar el cuerpo de su hija. "Piensan que Carcaño sabe dónde está el cuerpo y también su hermano". "Cualquier cosa que hagan para encontrar el cuerpo de su hija les va a ayudar".

Abad cree que los padres de Marta están actuando como lo haría cualquier progenitor. "Qué no harías tú por tus propios hijos, son un matrimonio muy unido, se están comportando de una forma honesta y directa", asevera.

