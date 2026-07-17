La fiebre por la Roja invade las calles de Nueva York con la llegada de miles de aficionados

La ansiada copa del mundo, el trofeo más emblemático del fútbol, ya está en Nueva York. Ha sido expuesto para miles de fans en uno de los edificios más famosos de la ciudad. Un trofeo que España busca levantar por segunda vez y arrebatárselo a Argentina, actual campeona del mundo, tras vencer en los penaltis a Francia en Qatar 2022.

Messi y Lamine, recreados

Miles de aficionados han viajado a Nueva York para ver el partido. Hay quien ya ha empezado a animar a su selección, incluso ha recorrido las calles con la camiseta de La Roja, como un grupo de españoles que ha realizado una carrera simbólica por la ciudad.

Para los que han viajado sin entrada, hay una buena noticia, pueden ver a Messi y Lamine Yamal recreados en los maniquís de una tienda en el centro de Nueva York. Aunque si quieren su camiseta tendrán que buscarla en otro lado, ya que en la tienda de la que hablamos están agotadas.

Un partido muy especial

El esloveno Slavko Vinčić será el árbitro encargado de dirigir la final. Que no ha podido aguantar las lágrimas al recibir la noticia. Si miramos los números, España nunca ha perdido si el partido lo ha dirigido él. Aunque nunca ha pitado a España en un mundial. Mientras que el último recuerdo mundialista de Argentina es la derrota contra Arabia Saudí en el mundial de Qatar.

La polémica se centra en la pancarta que desplegaron los jugadores argentinos contra Inglaterra. La FIFA ha abierto expediente y estudia sanciones económicas y deportivas.

Los jugadores de la selección han disfrutado de la tarde libre por el centro de Nueva York, después del entrenamiento. Allí hemos visto a Lamine Yamal y a Pedro Porro al margen del grupo. Ambos terminaron con molestias el partido contra Francia. Lamine ha llevado un aparatoso vendaje en el muslo, pero hay ninguna alarma.

Espectáculo nocturno

Argentina ya está en Nueva York para preparar el partido contra España, que va a definir al nuevo rey del fútbol mundial. Aunque algo deslucido por el humo, un espectacular show de cientos de drones ha recreado los escudos de los finalistas sobre el famoso skyline de Nueva York.

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