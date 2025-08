El comentario viral del cura de Valdepeñas, Emilio Montes, sobre los temporeros: "Merecen su dignidad"

Si por algo es conocido el cura de Valdepeñas, don Emilio Montes, es por sus comentarios que en varias ocasiones han tenido mucha repercusión e incluso han trascendido en redes sociales. En una de sus últimas intervenciones, se ha posicionado a favor de los temporeros y personas que vienen de fuera, defendiendo sus derechos laborales y poniendo en valor cuestiones como la vivienda.

"Aquí en Valdepeñas, ahora mismo no tenemos tanto problema con los temporeros, pero en otros sitios de la Mancha sí se tiene. Pero yo quiero que tengáis claro tres cosas", comenzaba diciendo Emilio Montes en su discurso.

En primer lugar, el cura de Valdepeñas ha puesto en valor el cumplimiento de la jornada laboral estipulada sin excederse: "Si el jornal son ocho horas, son ocho horas, no son doce. Y si son doce, se pagan las horas extras".

"Porque sea gente pobre o gente humilde no te voy a dar cincuenta euros porque estés doce horas, te voy a dar cincuenta euros porque estés ocho" ha proseguido.

"Nadie debe aprovecharse del débil"

En su discurso, Emilio Montes ha proseguido subrayando unas condiciones dignas para los temporeros en materia de vivienda. "Si te tengo que dar vivienda, te la daré en un sitio donde yo me pueda ir a vivir. No digo el hotel Hilton ni mucho menos, pero ni mucho menos un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos", ha expresado el cura. En su segundo punto de alegato, ha recalcado que los temporeros "son personas que merecen su dignidad".

Para concluir, el cura de Valdepeñas ha defendido que estas personas estén dadas de alta y "que tengan sus derechos sociales". Emilio Montes ha manifestado que "hay que tener en cuenta que el jornal escatimado al pobre o los derechos, Dios no los olvida nunca porque es aprovecharte del más débil". Incluso, en caso de encontrarnos a alguien que promueva este tipo de comportamientos, el cura aboga por no reconocérselo y decirle: "Se te tendría que caer la cara de vergüenza, nadie debe aprovecharse del débil", por una cuestión de "dignidad". "Toda persona rica o pobre tiene su dignidad y nosotros debemos de defenderla" ha sentenciado.

Detenidas dos autoras por presunta explotación laboral a trabajadores extranjeros

Estas palabras vienen poco después de que la Policía Nacional hubiese detenido a dos personas como presuntas autoras de explotación laboral, que tenían trabajadores extranjeros en situación irregular en España en dos fincas de Alicante y Albacete. La Policía certificó que la empresa de uno de los detenidos era una subcontrata de trabajos agrícolas en las localidades de Villena (Alicante) y Pétrola (Albacete), según recoge CM Media. Las inspecciones detectaron un total de 11 víctimas de explotación.

