Polémica entre los devotos de La Virgen de la Macarena por la última restauración: "Cuando la vi me puse a llorar"

La última restauración de la Virgen de la Macarena ha tocado sentimientos religiosos muy profundos. La imagen tiene un nuevo rostro. Una nueva cara que no ha gustado nada a los fieles y que ha provocado que esta semana se haya rehecho su rostro hasta en 4 ocasiones.

Las quejas se suceden entre los fieles de la Virgen. Lamentan que se ha cambiado su mirada, también las pestañas y sostienen que su rostro brilla más que antes. Los devotos piden que se depuren responsabilidades y les expliquen quién ha hecho esos trabajos de restauración. La socialista Susana Diaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, destaca que ella misma ha hablado con muchos 'macarenos' y "lo están pasando mal porque es su tradición y su propia memoria".

"Cuando la vi se me quedó el cuerpo cortado y me puse a llorar"

En Sevilla muchos de estos fieles hacen cola para ver el resultado de esos trabajos de restructuración de la virgen de la Macarena. Confiesa una mujer ante las cámaras de Espejo Público el tremendo impacto que le causó esta nueva imagen: "Cuando la vi se me quedó el cuerpo cortado y me puse a llorar. De la Macarena no tenía nada. Sigue sin tener su mirada". Otra devota de la Virgen pide explicaciones al Hermano Mayor: "Se merecía que le hicieran lo mismo", apuntaba.

El color de piel de la Virgen, a debate

Espejo Púbico habla con Jesús Romanov, profesor de Historia del Arte que está especialmente ofendido por esta restauración. Se confiesa preocupado con este tema. "A las imágenes cuando se realizan se les pone la pintura de la 'encarnadura' que le da el aspecto humano de piel. Con el tiempo eso se oscurece y se aplica la veladura, que es una especie de pátina que da profundidad y matices".

La Virgen de la Esperanza, popularmente conocida como La Macarena, es una escultura del siglo XVII pero en el año 2012 se le dio un barniz agresivo que hacía que se oscureciera. Cuando se retira el barniz aparece el color de la piel de la Virgen de la Esperanza, explica. "Las imágenes barrocas lógicamente son claras. La imagen ha causado un impacto visual enorme entre sus fieles. En las restauraciones se intenta que el impacto que tenga a gente sea menor".

