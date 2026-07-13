Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo: La rapidez de los Miura deja 6 corredores heridos en carrera

Los toros de Miura han dejado en Sanfermines 2026 un rapidísimo encierro que se ha cerrado en 2:34. El penúltimo encierro de estas fiestas ha dejado carreras muy rápidas en las que los mozos han podido lucirse ante estos astados de tradicional bravura.

En el primer momento un toro ha salido muy por delante de la manada pero uno de los cabestros le ha esperado. El toro se quedaba descolgado, pero finalmente ha llegado con el resto de la mañana.

Este ha sido un encierto típido de Miura. Hacía mucho que no hacían la vuelta al ruedo de rigor a su llegada a la Plaza de toros. Miura nos tenía acostumbrados a que los toros llegaban con tiempo antes que los cabestros y se daban una vuelta al ruedo antes de entrar en los corrales.

Seis heridos 3 traslados al hospital

El encierro de San Fermín 2027 se ha saldado con 6 heridos y 3 traslados a hospital. Los servicios de asistencia sanitaria han atendido en la zona de Mercaderes a un corredor que presentaba una contusión craneal. Ya en Estafeta han sido atendidos dos heridos por contusión craneal y maxilofacial mientras que en el tramo de Telefónica uno de los corredores ha sido atendido por lesiones en un brazo. A su llegada a la plaza de toros los Miura han dejado a un corredor herido en una mano y a otro que presentaba una herida en la cabeza.

Los Miura rompen la tradición

Los toros de Miura rompen la tradición. Esta ganadería mítica de los Sanfermines llevan desde 1972 protagonizando el último encierro, son junto al 'Pobre de mí' los encargados de poner el broche final a las fiestas grandes de Pamplona año tras año. Sin embargo, en esta edición adelantan su carrera al penúltimo día y hoy lunes 13 serán los encargados de recorrer los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental de Pamplona.

Su leyenda pasa por ser ejemplares de envergadura, nobleza y tradición. Por la tarde, los Miura serán lidiados en la Monumental Pamplonesa por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo. La ganadería Palmosilla fue la encargada de amenizar el encierro de este domingo. Cinco personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el sexto encierro de las fiestas.

La recta final de estos Sanfermines dedica la jornada de hoy a las personas mayores.

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