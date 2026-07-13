San Fermín 2026
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo: La rapidez de los Miura deja 6 corredores heridos en carrera
Los míticos toros de Miura protagonizan el penúltimo encierro de los Sanfermines 2026. La carrera ha sido rapidísima y se ha cerrado en 2:34.
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Los toros de Miura han dejado en Sanfermines 2026 un rapidísimo encierro que se ha cerrado en 2:34. El penúltimo encierro de estas fiestas ha dejado carreras muy rápidas en las que los mozos han podido lucirse ante estos astados de tradicional bravura.
En el primer momento un toro ha salido muy por delante de la manada pero uno de los cabestros le ha esperado. El toro se quedaba descolgado, pero finalmente ha llegado con el resto de la mañana.
Este ha sido un encierto típido de Miura. Hacía mucho que no hacían la vuelta al ruedo de rigor a su llegada a la Plaza de toros. Miura nos tenía acostumbrados a que los toros llegaban con tiempo antes que los cabestros y se daban una vuelta al ruedo antes de entrar en los corrales.
Seis heridos 3 traslados al hospital
El encierro de San Fermín 2027 se ha saldado con 6 heridos y 3 traslados a hospital. Los servicios de asistencia sanitaria han atendido en la zona de Mercaderes a un corredor que presentaba una contusión craneal. Ya en Estafeta han sido atendidos dos heridos por contusión craneal y maxilofacial mientras que en el tramo de Telefónica uno de los corredores ha sido atendido por lesiones en un brazo. A su llegada a la plaza de toros los Miura han dejado a un corredor herido en una mano y a otro que presentaba una herida en la cabeza.
Los Miura rompen la tradición
Los toros de Miura rompen la tradición. Esta ganadería mítica de los Sanfermines llevan desde 1972 protagonizando el último encierro, son junto al 'Pobre de mí' los encargados de poner el broche final a las fiestas grandes de Pamplona año tras año. Sin embargo, en esta edición adelantan su carrera al penúltimo día y hoy lunes 13 serán los encargados de recorrer los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental de Pamplona.
Su leyenda pasa por ser ejemplares de envergadura, nobleza y tradición. Por la tarde, los Miura serán lidiados en la Monumental Pamplonesa por los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo. La ganadería Palmosilla fue la encargada de amenizar el encierro de este domingo. Cinco personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el sexto encierro de las fiestas.
La recta final de estos Sanfermines dedica la jornada de hoy a las personas mayores.
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Séptimo encierro de San Fermín 2026, en directo | 6 heridos y 3 traslados al hospital
El encierro de San Fermín 2027 se ha saldado con 6 heridos y 3 traslados a hospital. Un corredor ha sido atendido en Mercaderes por una contusión craneal.
Ya en Estafeta han sido atendidos dos heridos por contusión craneal y maxilofacial mientras que en el tramo de Telefónica uno de los corredores ha sido atendido por lesiones en un brazo. A su llegada a la plaza de toros los Miura han dejado a un corredor herido en una mano y a otro que presentaba una herida en la cabeza.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Un encierro rápido típico de Miura
Los toros de Miura han dejado un encierro típido de su ganadería que se ha cerrado en 2:34. El paso por los de Miura ha sido muy veloz. Uno de los toros comenzaba saliendo por delante pero finalmente uno de los cabestros le esperaba y el astado terminaba llegando con el resto de la manada.
A su llegada a la plaza de toros los animales han dado su tradicional vuelta al ruedo antes de entrar en los corrales.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Sanfermines dedican la jornada a la diversidad sexual
Los Sanfermines han dedicado una jornada a la diversidad cultural.Más de una treintena de asociaciones han participado en la octava Mazedonia – Kalejira de las Culturas que en estos Sanfermines. Los festejos se enmarcan en la celebración, por primera vez, del Día de la Diversidad.
Se trata así de reconocer la pluralidad y la riqueza de las diferentes culturas que conviven en Pamplona en unas fiestas internacionales como las de San Fermín. El programa de este Día de la Diversidad se completa con el concierto de Yayá Massemba que ha actuado en plaza de la Compañía.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Pamlona sale a la calle contra a violencia sexual
La plaza del Castillo de Pamplona ha acogido este domingo una concentración de protesta contra la violencia sexual y las agresiones sexistas denunciadas durante estas fiestas, muchas de ellas en forma de tocamientos pero también con un detenido por presunta violación.
La movilización ha tenido lugar al término de la corrida de toros que todas las tardes reúne a miles de personas y a cuya salida muchos de los mozos y las mozas de las peñas, muy concienciadas y participativas en iniciativas para rechazar estas agresiones, se han acercado a participar en la protesta convocada por el Movimiento Feminista de Iruñerria, a la que se han sumado otros cientos de personas.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Hoy es el día de las personas mayores en Pamplona
Los Sanfermines dedican la jornada de hoy a las personas mayores con una programación que tendrá misa y música de rondallas por la mañana y concierto de la Orquesta Mondragón por la tarde. La capilla de San Fermín acogerá a partir de las 10.45 horas la misa en honor a las personas mayores.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Cinco heridos en el sexto encierro
La ganadería Palmosilla fue la encargada de amenizar el encierro de este domingo. Cinco personas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras el sexto encierro de las fiestas. Un varón de 55 años, vecino de Azuqueca de Henares sufrió un traumatismo torácico en el tramo de Santo Domingo. Otro un trauma nasal. En la zona del callejón se produjo un traumatismo craneoencefálico. Un varón de 38 años de Cambrils fue atendido por una luxación en el hombro derecho sin deformidad y un joven de 21 años de Vizcaya recibió un pisotón en la rodilla izquierda y ha sufrido una traumatismo craneoencefálico en Mercaderes.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | El balance de los Miura
El año pasado los Miura cerraron los encierros de las fiestas con un balance de cuatro heridos por contusiones. Aunque sus carreras no suelen destacar por su velocidad, su envergadura les hace ser una ganadería temida y hacen que el encierro de hoy sea de los complicados para los corredores.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Así son los toros de Miura
Su fama no es baladí. Su tamaño suele imponer, altos, cornidelanteros, de gran nobleza y en su mirada se entiende el respeto en el encierro. Suelen correr en grupo
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Los Miura, más de 4o años
La relación entre los Miura y San Fermín se remonta a más de cuatro décadas. Desde su primera aparición en la plaza pamplonesa, los toros de la divisa verde y roja han participado de forma habitual en el cierre de los encierros. Este año rompen la tradición y adelantan su carrera.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | La leyenda de los Miura
Llega el turno de la leyenda Miura. Lo habitual es que esta ganadería sea la encargada de poner el broche final de las fiestas de San Fermín, corriendo el último encierro de cada año. Sin embargo, en esta edición se adelantan un día y hoy lunes 13 de julio recorrerán los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental de Pamplona.
Séptimo encierro San Fermín 2026 en directo | Penúltimo encierro de los Sanfermines
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los Sanfermines 2026. Superada la vorágine del fin de semana, Pamplona encara la recta final de sus fiestas por excelencia. Este lunes el encierro lo protagonizan los míticos Miura.
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