Detenido y sancionado el 'Joker' de San Fermín con una multa que podría ir hasta los 6000 euros

Lacey Mrzena, un ciudadano estadounidense que está siendo viral estos Sanfermines de 2026 por correr disfrazado de 'Joker', el mítico villano de Batman, ha sido detenido y recibirá una importante sanción económica que podría rondar entre los 600 y 6000 euros.

Así igual que Batman frenaba al 'Joker' en los libros y películas de DC Comics, ha sido la Policía municipal de Pamplona quien ha procedido a su detención por correr este sábado con el móvil en la mano y hacerse un 'selfie' delante de la manada.

Tal como aparece en el vídeo grabado por la Policía Municipal, Lacey Mrzene ha sido abordado en el albero de la Plaza de Toros por dos agentes, que le han trasladado al callejón en medio de una tremenda pitada del tendido.

En la imágenes de televisión se ve claramente al norteamericano a la entrada del callejón con el móvil en la mano a escasa distancia de un astado, es en esa instancia cuando aprovecha para hacerse un 'selfie'

La ordenanza municipal del encierro tipifica como infracción grave grabar con dispositivos que pongan en riesgo la seguridad de los corredores.

¿Quién es realmente el 'Joker' de los sanfermines?

Es un hombre procedente de Chicago, Estados Unidos, que está siendo un fenómeno en las fiestas por antonomasia de Pamplona por correr los encierros caracterizado igual que el antagonista de la famosa saga de DC Comics, Batman.

Su nombre es Lacey Mrzena y afirma que el motivo de correr así vestido es por ""razones religiosas y culturales" ."Es algo cultural. Estoy muy feliz. Yo no soy un villano" afirmaba el corredor.

Se declara un enamorado de Pamplona y los sanfermines, además de presentarse como un corredor atlético, por el momento había corrido todos los encierros de este año.

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