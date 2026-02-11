Así actuaba la banda que usaba Grindr para agredir y robar en El Ejido: "Maricón de mierda, te vamos a matar"

Grindr se ha convertido en la red más grande del mundo para adultos gays, bisexuales, trans y queer. Cada día, millones de personas en casi todos los países abren la aplicación para conectar, chatear y crear comunidad, explican desde la página web de Grindr. Sin embargo, también hay quienes aprovechan estas herramientas con fines differentes.

En Almería, la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción han desvelado la existencia de una banda que usaba la orientación sexual de sus víctimas como cebo para someterlas a palizas y robos. El supuesto cabecilla, identificado como Youssef D., de 20 años, permanece en prisión provisional y no actuaba solo.

Las investigaciones señalan que el grupo era organizado, con roles definidos para garantizar la indefensión de las víctimas, con una mecánica que comenzaba en el mundo digital.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso EFE, el grupo creaba perfiles falsos en Grindr, usando fotos de terceros sin consentimiento para ganarse la confianza de las víctimas. Tras captar su atención, concretaban una cita en la calle Fresal de Las Norias y, en el último momento, se desviaba a la calle Loro, donde los asaltantes actuaban sin testigos.

El 31 de diciembre, cuatro personas "tapadas con pasamontañas" sorprendieron a una víctima. Primero llamaron su atención con expresiones homófobas "eh tú, ven aquí, maricón de mierda, te vamos a matar", decían, para después asaltarle y comenzarle a pegar patadas. Querían quitarle el teléfono móvil por lo que uno de ellos le mordió la mano para arrebatárselo.

Otro episodio hace casi un mes, concretamente el 19 de enero, cuando tres hombres abordaron a una segunda víctima con una excusa moralizante para justificar la agresión. Sin embargo, esta no engaña a nadie, ya que volvieron a utilizar expresiones homófobas: "¿Qué haces en mi casa, que vas a follarte a mi hermano, maricón de mierda?".

Días después, el 23 de enero, Youssef D. fue identificado como el líder del grupo. Actuaba golpeando a la persona en la cara mientras sus cómplices lo inmovilizaban.

En busca del resto de integrantes

El tribunal de El Ejido ha decretado prisión provisional sin fianza para Youssef D., al considerar que existe un riesgo de fuga por su conexión con el extranjero y por la posibilidad de que actúe de nuevo. El expediente apunta a que se trata de un grupo organizado que se repartían las responsabilidades para así facilitar los asaltos y humillar a las víctimas. Lo hacían siempre a través concertar citas en plataformas online.

La investigación, bajo la operación denominada URGI 26 ROLO de la Guardia Civil, sigue abierta. Las autoridades buscan localizar y detener al resto de los integrantes y esclarecer todas las víctimas afectadas. El objetivo es desarticular por completo un entramado que transformó encuentros digitales en escenas de violencia y odio en Las Norias de Daza y sus alrededores.

