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Vuelta al cole en Cataluña con huelga el primer día

Cortes de carretera a primera hora, manifestaciones y “macro asambleas” en un arranque marcado por la continuidad de las protestas de docentes.

Huelga educativa en Cataluña

Vuelta al cole en Cataluña con huelga el primer día | EFE

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Beatriz Sobrino
Beatriz Sobrino
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Vuelta al cole y vuelta a las jornadas de protestas del profesorado. Más de 1,6 millones de alumnos regresan este martes a las aulas en Cataluña en un día de inicio “atípico” y marcado por la convocatoria de huelga.

Una nueva “marea amarilla”, con docentes con camisetas de ese color, ha vuelto a salir a las calles para pedir mejoras salariales y educativas para garantizar una educación pública de calidad. Varias manifestaciones han recorrido el centro de las principales ciudades catalanas para reivindicar más recursos, más profesorado y una escuela más inclusiva, entre otras demandas.

Una protesta que muchas familias, e incluso personal educativo, considera “que no es una buena estrategia ya que coincide con el primer día de clase”. Algunos padres aseguran que "este primer día es un día de ilusión para los más pequeños” y que debería haberse “agendado otro día del calendario escolar para las protestas”. De hecho, algunos claustros de profesores, nos han contado que “aunque están de acuerdo con las reivindicaciones, han decidido no secundar la huelga este martes y acudir a clase este día de vuelta a las aulas”.

Los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han convocado esta huelga tras no llegar a un acuerdo con la Generalitat el curso pasado. Sí lo hicieron otros sindicatos como UGT y CCOO.

Cortes de carretera y en el AVE en Lleida

Los docentes han cortado a primera hora varios accesos a Barcelona. Los cortes han empezado a las 7.15 en la ronda litoral, una de las principales vías de acceso a la ciudad condal y también un tramo de la Gran Vía. Concentraciones que se han repetido en otros puntos de la red de carreteras como la C-58, en Sant Quirze del Vallés o en la AP7, a la altura de Granollers. También cortes en los accesos a Tarragona o Girona.

En la ciudad de Lleida, los docentes han accedido a la estación del tren del AVE Lleida-Pirineus y una veintena han ocupado las vías de alta velocidad, mientras otros estaban en el andén. Poco después, los Mossos d'esquadra han rodeado a los manifestantes que han abandonado las vías.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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