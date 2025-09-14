Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fallecido Vallecas

La familia del fallecido de la explosión en Vallecas reactivó la búsqueda tras denunciar su desaparición

Dos de los heridos han sido trasladados en estado grave a hospitales de Madrid.

Bomberos trabajan en el bar donde se ha producido la explosi&oacute;n, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (Espa&ntilde;a)

Bomberos trabajan en el bar donde se ha producido la explosión, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España)Europa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

La explosión que se produjo el pasado sábado en el bar 'Mis Tesoros' en la calle Manuel Maroto del barrio madrileño de Vallecas ha dejado más de una veintena de heridos, algunos de ellos graves y un fallecido. La víctima es un hombre colombiano de 52 años que quedó atrapado entre los escombros del sótano.

Sin embargo, durante el día de ayer no se comunicó que hubieran víctimas mortales. Los equipos de rescate ya habían dado por finalizados los trabajos, pero fue la familia del fallecido quién dio la voz de alarma, ya que estuvieron toda la tarde sin poder contactar con él.

Ante esto, realizaron una nueva búsqueda junto con la unidad canina de la Policía Nacional, quienes, en la madrugada, localizaron el cuerpo bajo más de un metro de arena y escombros. La pareja del fallecido habló con una psicóloga de Samur-Protección Civil comentándole que llevaba horas buscándolo.

El estruendo ocurrió entorno a las 14:50 horas. Jesús, un joven de 30 años que vive encima del local, relató cómo lo vivió a 'El Español': "Estábamos comiendo y se escuchó un ruido muy fuerte. Lo primero que hice fue coger a mi madre y salir corriendo".

La onda expansiva hizo temblar el edificio y como consecuencia hubo cristales rotos, humo y, sobre todo, gritos. Otro residente del edificio, Víctor, también les contó la terrible escena que presenció: "Fui corriendo a ver qué había sucedido. Había mucha gente que no podía andar. Había muchos cristales por el suelo".

Una explosión de gas

Las primeras investigaciones apuntan a que la detonación se habría producido por una acumulación de gas. En el local colindante, ocupado ilegalmente desde hace más de un año, encontraron varias bombonas de butano.

Hay un total de 25 heridos confirmados, tres permanecen graves. Dos hombres de unos 40 años los cuales ninguno se encontraba en el bar. Ambos fueron trasladados de urgencia a los hospitales madrileños del 12 de Octubre y La Paz: uno con quemaduras muy graves y otro con traumatismo craneoencefálico.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, confirmó que los vecinos del bloque tendrán que ser realojados temporalmente porque estructura ha sufrido "importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la primera".

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, Carlos Marín, coincidió en la gravedad del daño: "El edificio, ahora mismo, está inestable (...) Por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y, en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, se decidirá cuándo se puede trabajar en el edificio".

Incluso algunos agentes municipales informaron a 'El Español' de la aparición de "una gran grieta" en la estructura.

