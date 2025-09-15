Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 15 de septiembre

Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad

¿Los abrazos de cualquier persona alivian tu soledad? Esta tendencia ha surgido en China.

Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad

Arancha Mela
Esta tendencia de dar abrazos para aliviar la soledad probablemente tenga gente a la que no les gusta y gente a la que sí. Pero desde luego, una idea innovadora y sorprendente es.

Después de que Zaida acertase el panel, Jorge Fernández ha contado una explicación sobre estos curiosos abrazos y ha dado muchos detalles como por ejemplo el precio o las personas que lo dan.

La conversación sobre esta nueva propuesta china ha sido de lo más interesante. ¡No te lo pierdas, pincha en el vídeo de arriba y entérate de la historia completa!

Sebastián Yatra, coach de La Voz 2025

Así será nueva temporada de La Voz: sorpresas, cambios y todo lo que está por venir

Explosión mortal.

Un piso okupado, posible foco de la explosión que deja un muerto en Madrid: "Le vi colgando de cintura para abajo para caer al vacío"

La receta griega de Joseba Arguiñano: strapatsada, revuelto de huevo, tomate y feta
Para 4 personas

Karlos Arguiñano arranca la temporada con una receta de pochas con refrito de pimentón
Para 4 personas

Isabel Rodríguez
Manifestación La Vuelta

Isabel Rodríguez acusa a Feijóo y a Díaz Ayuso de alardear de su postura con Israel: "De lado de quienes están agrediendo al pueblo palestino"

Pedro Sánchez apoyó el domingo las manifestaciones de apoyo a Palestina. Lo escuchaba de cerca Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, que abordaba las protestas e incidentes de Madrid en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. También ha valorado las últimas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de Vivienda.

Esperanza Aguirre en Espejo Público.
Guerra en Gaza

Esperanza Aguirre niega el genocidio en Gaza: "Genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos"

Esperanza Aguirre ha marcado distancia con el uso del término “genocidio” para referirse al conflicto en Gaza y ha puesto el foco en Hamás como responsable de la violencia. Además, ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por el boicot a La Vuelta ciclista, que a su juicio daña la imagen internacional de España.

Alcalde de Madrid en Espejo Público.

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

Fabiolo

Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

