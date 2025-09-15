Mejores momentos | 15 de septiembre
Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad
¿Los abrazos de cualquier persona alivian tu soledad? Esta tendencia ha surgido en China.
Esta tendencia de dar abrazos para aliviar la soledad probablemente tenga gente a la que no les gusta y gente a la que sí. Pero desde luego, una idea innovadora y sorprendente es.
Después de que Zaida acertase el panel, Jorge Fernández ha contado una explicación sobre estos curiosos abrazos y ha dado muchos detalles como por ejemplo el precio o las personas que lo dan.
La conversación sobre esta nueva propuesta china ha sido de lo más interesante. ¡No te lo pierdas, pincha en el vídeo de arriba y entérate de la historia completa!
