Jorge Fernández sorprende con su explicación sobre abrazos para evitar la soledad

Esta tendencia de dar abrazos para aliviar la soledad probablemente tenga gente a la que no les gusta y gente a la que sí. Pero desde luego, una idea innovadora y sorprendente es.

Después de que Zaida acertase el panel, Jorge Fernández ha contado una explicación sobre estos curiosos abrazos y ha dado muchos detalles como por ejemplo el precio o las personas que lo dan.

La conversación sobre esta nueva propuesta china ha sido de lo más interesante. ¡No te lo pierdas, pincha en el vídeo de arriba y entérate de la historia completa!