"No me extraña que seas amiga de Mazón porque eres del mismo perfil": Arantxa Tirado lanza este dardo a Pilar Rodíguez Losantos

¿Cómo se gestiona la salida de Carlos Mazón? ¿En qué momento dice "hasta aquí" y por qué dimite precisamente ahora ? Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de "Ok diario" y amiga de Mazón nos da las claves en "Espejo Público".

Ana Estévez
Publicado:

Que son dos polos opuesto ya se sabe pero hoy la tensión ha llegado a su máximo en el plató de "Espejo Público". Arantxa Tirado y Pilar Rodríguez Losantos protagonizan uno de los momentos más tensos del día en la televisión. El tema de la disputa el comportamiento de Carlos Mazón el día del funeral y durante estos días en los que finalmente ayer decidía dimitir.

Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de "Ok diario" y amiga de Carlos Mazón, defiende que el día del funeral el presidente de la Generalitat no podía no estar en el funeral por las víctimas, Losantos habló con él y explica que ella llevaba mucho tiempo viendo que no podía más. Y cree que "Moncloa montó un espectáculo" para buscar precisamente la imagen que se produjo. esto. Para la tertuliana de "Espejo Público", Moncloa se llevó al presidente del Gobierno y al rey a un apartado para saludar a unas víctimas previamente seleccionadas" y mientras Mazón estaba sólo "sin que acudiera nadie... ni de seguridad ni de Moncloa. El sólo allí para que las cámaras enfocaran como le abucheaban" y añade más "las víctimas que son más cercanas a la postura de la Generalitat....estaban puestas lo más lejos posible".

Máxima tensión por Mazón

Tras esta acusación de Losantos sobre la organización del funeral por las víctimas la politólogas Arantxa Tirado le responde: "No me extraña que seas amiga de Mazón porque eres del mismo perfil" y partir de aquí la tensión va en aumento, llegando a añadir que el perfil del que habla es el de alguien que no tiene "ni un mínimo de empatía con las personas que han perdido a familiares"

Tirado acusa a Mazón de hacer cálculos políticos para "perpetuarse como una garrapata y poder recibir la pensión de jubilación" afirmación que desmiente Losantos explicando que al dimitir ha renunciado a la pensión de jubilación y que si hubiera convocado elecciones hubiera tenido esa paga vitalicia".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

