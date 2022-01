Pilar Eyre niega que las fotos de Urdangarin hayan sido cedidas: "Es un reportaje conseguido limpiamente"

Pilar Eyre es la autora del reportaje sobre Iñaki Urdangarin paseando con una nueva amiga de la mano por la playa. Señala Pilar que la infanta Cristina siempre ha estado muy enamorada de Urdangarin. "He tenido ocasión de verlos varias veces, en mi club, al que ellos iban a saltar y a ella la he visto en la peluquería, por la calle".

Recuerda una escena en la que estaba la infanta sentada en un banco con sus hijos en un parque y cuando vio a su marido "se le iluminó la cara como si viera una aparición". "Ese gesto como de levantarse como a medias cuando llegaba él", relata.

Apunta también Pilar que que la infanta siempre ha considerado a Iñaki una víctima y ha pagado por causas que no correspondían. "Ayer hablé con una persona muy próxima a la infanta, le pregunté cómo estaba y me dijo que estaba echa polvo. Una cosa es que el matrimonio no funcionara desde hace dos años y otra cosa es esta humillación pública y ver a tu marido en los papeles con una mujer de la mano".

Pilar Eyre se ha apuntado que en la declaración tanto del hijo de la pareja, Pablo Urdangarin, como de Iñaki coinciden los términos: "cosas que pasan", "tranquilidad" y "familia". Considera que ha habido un comunicado de urgencia para determinar cómo debía reaccionar la familia a las preguntas de la prensa por estas imágenes.

Supo de la existencia de estas fotografías el viernes pasado y tan solo 5 personas estaban enteradas de que se iban a publicar. "Yo hablaba con mi director y decía: "A ver cuánto tardarán las teorías conspiranicas", y han tardado un día", apunta. Niega Pilar Eyre que estas fotografías hayan sido cedidas y afirma que "es un reportaje conseguido limpiamente y ellos no tenían ni idea".

El martes la revista hizo llegar un ejemplar a Zarzuela y los Reyes desconocían la información así como la identidad de esta chica, según señala Pilar. "No tenían ni idea de que el matrimonio iba mal ni de que él estaba con otra chica ni de que iban a salir las fotografías". Considera que Iñaki es una mezcla un poco extraña entre ingenuidad y soberbia y que eso se refleja en comportamiento como el hecho de que no lleve escolta en el extranjero.

