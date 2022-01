Pilar Eyre: "Urdangarin y la infanta llevan separados dos años y ella ya ha perdonado más infidelidades"

La periodista Pilar Eyre forma parte del grupo de comunicadores que está detrás de las fotografías más comentadas del día: Iñaki Urdangarin pasea a la orilla del mar con una mujer de la mano. Las imágenes han sido publicadas por la revista Lecturas. Cuenta que cuando se enteró de que iban a sacar las imágenes se mareó de la emoción ya que eso significaba que se corroboraba la teoría que llevaban manteniendo en los últimos tiempos: "La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin llevan 2 años separados".

"Es una información que es de toda la revista. Es una historia de la que estamos detrás desde hace 2 años, que sabemos que el matrimonio ya no está juntos. Cuando hemos dicho que había señales de que se iba a producir se han tirado en tromba los abogados y los periodistas afines. Cuando el viernes me llamó mi director para decirme que teníamos las fotos me mareé de la emoción de pensar que se iban a corroborar las informaciones que habíamos dado en los últimos 2 años", relata la periodista.

Cree que no hay ningún tipo de posibilidad de que se desvía la noticia porque Cristina no es como doña Sofía y no consiente las infidelidades. Se ha enfrentado a toda su familia por defender su matrimonio. "Para ella hoy debe ser el día más triste de su vida aunque estoy segura de que en Abu Dabi y Zarzuela están brindando ahora con champagne", apunta.

Cree que Urdangarin al final se dio cuenta de que le hacían fotografías y consintió que las realizaran por una mezcla de ingenuidad y cierta soberbia. Señala Eyre que la infanta ya ha perdonado una infidelidad pero esta segunda vez no lo va a perdonar. "Estoy esperando un comunicado hablando del cese de la convivencia y de la separación porque las cosas no se pueden quedar así", señala. Cree Pilar Eyre que ahora mismo la infanta "puede estar humillada, dolida y en medio de un gran sufrimiento pero sorprendida, no".

Sabe que estas fotos ayer estuvieron en Zarzuela y los Reyes no conocen a la muchacha. "En este momento hay grandes conversaciones y algo veremos en estos días próximos", apunta.

