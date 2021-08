Pilar denuncia efectos secundarios tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19: "Me encuentro muy cansada"

Hablamos con Pilar, una mujer que ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus y sufre secuelas. Pilar explica que el día 9 de junio le suministraron la primera dosis en Marbella y la segunda dosis el 30 de junio. "En la primera y segunda dosis noté somnolencia, picor y dolor en el brazo, pero a los pocos días ya no lo notaba", señala.

Comenta que a mediados de julio la llamaron y le dijeron que la habían vacunado "con agua", por ello, según cuenta, desde el centro de vacunación le comentaron que tenía que ponerse una tercera dosis. "Les dije que no quería ponerme la tercera dosis porque tuve síntomas con ambas pautas. Pero me dieron cita igualmente y no acudí. Me volvieron a llamar y me dijeron que si no me vacunaba sería responsable y podría afectar a mi entorno familiar y amistades", asegura.

Después de recibir la tercera dosis apunta que se encuentra mal y asegura que no puede entrenar porque tiene "mucho cansancio". "Caminando me canso, la tercera dosis me la pusieron a las 18:00 y a las 21:00 horas noté dolor en el pecho, mareos y sensación de vértigo. A día de hoy no se me ha quitado", afirma.

La OMS desaconseja, por el momento, la tercera dosis

Por el momento, la tercera dosis no está respaldada con suficientes evidencias científicas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco se muestra de acuerdo con esta dosis de refuerzo y la desaconseja, hasta el momento. Asimismo, la OMS indica que no ayudaría a equilibrar el reparto de las dosis.