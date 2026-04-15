FOBIAS ALIMENTARIAS
La pesadilla de vivir con rechazo extremo a ciertos alimentos: "No las puedo ni ver ni tocar"
La fobia a ciertos alimentos, aunque poco conocida, es una realidad para algunas personas que experimentan rechazo extremo, ansiedad e incluso náuseas ante productos concretos. No se trata de simples gustos, sino de reacciones irracionales que condicionan su día.
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Lorena tiene una fobia: las aceitunas le generan un rechazo absoluto desde siempre. "No las puedo ni ver. Ni verlas ni tocarlas", explica. Asegura que su reacción va más allá del desagrado: "Es verlas y siento como un ansia... ganas de vomitar". Lo llamativo es que nunca ha llegado a probarlas: "Desde siempre... no tengo un recuerdo claro de decir: no me gusta porque las he probado".
Su rechazo es tan fuerte que marca incluso su entorno: "En mi casa no entra una aceituna" y tiene claro que no cambiará: "En la vida voy a ser capaz de probar una aceituna".
Un rechazo irracional que va más allá del gusto
Elena vive una situación similar, pero con el chocolate. "Es algo que no soporto, la textura, el olor, el color... todo", afirma. Reconoce que es una reacción difícil de explicar: "Es algo irracional".
En una ocasión intentó enfrentarse a ello, pero la experiencia fue negativa: "Probé un trocito de chocolate una vez y fue tremendo... grité".
Consecuencias en el entorno familiar
Este tipo de fobias no solo afectan a quien las padece, sino también a su entorno más cercano. Nacho, hijo de Elena, creció en un hogar donde el chocolate estaba completamente ausente: "No había chocolate en casa cuando éramos pequeños".
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